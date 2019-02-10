Usta sanatçı hayatını kaybetti: Cenazesi yarın Antalya'da!

SANATÇI Hakan Yeşilyurt kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşilyurt'un cenazesi 11 Şubat Pazartesi günü 13.00'da Antalya Kızılarık Cemevi'nden kalkacak. Yeşilyurt, Adalılar grubunun kuruluşunda da yer almıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yeşilyurt'un vefat haberini kuruluşu esnasında büyük emekler verdiği Önder Babat Kültür Merkezi, "Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt'u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz" diyerek duyurdu.

ADALILAR GRUBUNUN KURULUŞUNDA YER ALDI

46 yaşındaki sanatçı, sanat hayatına 1996 yılında Adalılar grubuyla başlayıp ardından solo albümlerle devam etmişti.