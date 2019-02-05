Uslu: “Avlan Gölü’nün su tutulmuş hali yüzleri güldürüyor”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Avlan Gölü'nde incelemelerde bulundu. Uslu, Avlan gölünün kurutulması ve sonrada yeniden su tutulması sürecini sonuçlarıyla gördüğünü söyledi. Uslu, “Avlan Gölünü su tutulmuş haliyle görmek beni çok mutlu ediyor. AK Parti Milletvekilleri, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel hep birlikte Avlan Gölünün su tutulması çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Gölün eski günlerine kavuşması için çalışmaların içindeyiz. Su Berekettir. Su varsa yaşam vardır. Susuzluk yaşamı bitirir. Avlan Gölü Antik dönemden bu yana, balıkları ve kuşları besleyen, çevresindeki bahçelere, meralara, sedir ormanlarına ve tarım alanlarına bereket katan yaşam veren bir göl. Bu sene yağışlar çok iyi ve göldeki su seviyesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah yaz aylarında kuraklık çekmeyeceğiz” dedi. Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli-Elmalı-Finike bölünmüş yol çalışmalarının, Kapıçay Barajı inşaatının kısa bir süre sonra başlayacağını da kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 12:11