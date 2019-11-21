Üniversite ve sanayi el ele verdi

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş. (AOSB Teknopark) ile Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ABÜ TTO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in imzaladığı protokol kapsamında üniversite sanayi işbirliğine dayalı proje faaliyetleri, eşleştirme, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulup ortak faaliyet ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artması sağlanacak.Protokolün imza töreni, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşti. İmzalanan protokolün üniversite-sanayi iş birliğine sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler veren Antalya OSB İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Protokol ile taraflar arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşımı artmakla kalmayacak, üniversite-sanayi iş birliğini daha verimli hale getirecek faaliyetler yürütülecektir. En önemlisi ise üniversite öğrencilerinin ve araştırmacıların Bölgemiz firmaları ile etkileşime geçip iş hayatına entegre olabilen projeler geliştirebilmeleri sağlanacaktır. Akademik birikimin üretim hattına doğrudan yansımasına vesile olacak bu uygulama, Bölgemizde gerçekleştirmek istediğimiz teknolojik dönüşümün nitelik ve niceliğine artı bir değer katacaktır” dedi.Tarafların teknogirişim kültürünün geliştirilmesine ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı faydanın çoğaltılmasına önemli katkılar sunacağını aktaran Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, üniversite-sanayi iş birliğinde yeni ve başarılı modellerin birlikte tasarlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yüksek ayrıca, Antalya Bilim Üniversitesi’nin kaynaklarıyla birlikte sanayinin hizmetinde olduğunu söyledi.