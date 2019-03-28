Üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

ÇEVRE temizliğine Müdür Yardımcısı ve Mimari Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Meydan Palalı ve MYO öğrencileri katıldı. Projeyle ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Meydan Palalı, öğrencilerin çevre bilincini pekiştirmek ve dikkat çekmek, çevre duyarlılığını artırmak ve dikkat çekmek adına okul ve yurt bahçesinde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Palalı, " Öğrencilere sosyal sorumluluk projesi edinme ve farkındalık bilincini pekiştirmek adına ilçe merkezinde farklı calışmalar yapılacak" diye konuştu.