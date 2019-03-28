Üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

Akseki'deki Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri okul ve yurt bahçesinde çevre temizliği yaptı.

Üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı
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ÇEVRE temizliğine Müdür Yardımcısı ve Mimari Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Meydan Palalı ve MYO öğrencileri katıldı. Projeyle ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Meydan Palalı, öğrencilerin çevre bilincini pekiştirmek ve dikkat çekmek, çevre duyarlılığını artırmak ve dikkat çekmek adına okul ve yurt bahçesinde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Palalı, " Öğrencilere sosyal sorumluluk projesi edinme ve farkındalık bilincini pekiştirmek adına ilçe merkezinde farklı calışmalar yapılacak" diye konuştu. 

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