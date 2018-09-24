Üniversite FM’den Antalya Film Festivali’ne Destek

AKDENİZ Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan Antalya Film Festivali’ne verdikleri destekten ve Festivali’n Antalya’ya, Fakülte’ye ve Üniversite’ye yaşatacağı film maratonunun bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ayhan, “Radyomuz Antalya’da Sanat ve Kültür dünyasına destek vererek sanat kurumlarının hizmetlerine ve çalışmalarına katkı sağlıyor. Sektöre insan yetiştiren İletişim Fakültesi olarak Film festivaline vereceğimiz destek bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Kayıp bir hazineyi arar gibi daima iyiyi, güzeli, özgün olanı arayan insanlığın sanata duyduğu ilgi ve sevgi devam ettiği sürece, Fakültemiz ve Radyomuz sanatın, sanatçının ve kaliteli üretimin her zaman yanında olacaktır” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Radyosu Üniversite FM 91.3 frekansından Film Festivali filmlerin ayrıntıları, programların detayları, etkinliklerin nerelerde yapılacağı dinlenebilir.

55. kez Türkiye’den ve dünyadan sinema profesyonellerini ağırlamaya hazırlanan Uluslararası Antalya Film Festivali 29 Eylül- 5 Ekim 2018 tarihleri arasında sinemaseverleri 55 filmlik zengin bir programla selamlayacak.