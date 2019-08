UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Kaleiçi'nde

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek 4. Kaleiçi Old Town Festivali'ne, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) akreditasyonuna sahip UNESCO Dünya Mirası Gezginleri katılacak. Dernek; gençlere ve çocuklara eğitim verecek, Old Town Festivali kapsamında düzenlenecek her etkinlik sırasında dünya miraslarının korunması için ant içilecek.