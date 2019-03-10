Ünal'dan Kepez Kitap Fuarı'na ziyaret

KEPEZ Kitap Fuarı, ziyaretçi akınına uğradı. 2. Kepez Kitap Fuarı'nı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da ziyaret etti. Ünal, kitap fuarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç ile birlikte gezdi. Kepez Kitap Fuarı'nı organize eden Başkan Tütüncü'ye teşekkür eden Ünal, portakal çiçeğinin ilhamı alınan bu fuarda 50 liralık kitap alanlar için de bir portakal ağacı dikilerek, portakal bahçesi oluşturulacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kitap fuarının en önemli özelliğinin yeşile duyarlı, çevreye duyarlı bir kitap fuarı olmasına değinerek, “Bizim seçim kampanyamız da çevreye duyarlı bir kampanya. Çevre, görüntü ve ses kirliliğinin oluşmamasına dikkat eden ve 'Gönülden yaparsanız gönüller kazanırsınız' mesajı ile devam eden bir kampanya yürütüyoruz. Tüm Türkiye'de daha çok dijital bir kampanya yürütüyoruz. Çevreyi kirletecek materyalleri kampanyamızda kullanmıyoruz. Artık şehirlerin üzerinde kurulu bulundukları çevrenin yaşatılması ve korunması çok önemli. Çevreyi yaşatmak ve korumak bizim birinci önceliğimiz" diye konuştu. Kitap fuarını gezen Ünal, yayınevleri ve yazarlarla da sohbet etti.