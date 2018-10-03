Uluslararası Öğrencilere Aşure Günü Etkinliği

AKDENİZ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Döneminde eğitim almak üzere kente gelen Uluslararası öğrenciler için Aşure Günü etkinliği düzenledi. Kır Kahvesinde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Binnur Genç İlter, Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nurgül Büyükkalay, ofis çalışanları ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Pek çok farklı ülkeden gelen öğrencilerin katıldığı programda konuşan, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Binnur Genç İlter, “Dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelen sizleri Akdeniz Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aşureyi biz ülkemizde dostlarımızla, komşularımızla ve akrabalarımızla paylaşırız. Sizler Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak bu büyük ailenin bir parçası oldunuz. Bu yüzden bu güzel ve anlamlı günü sizlerle paylaşmak istedik. Hepinize mutlu, verimli ve güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Ülkemize, şehrimize ve Üniversitemize hoş geldiniz” diye konuştu.