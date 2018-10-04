Ulaşım esnafından Türel’e pankartlı teşekkür

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan toplu ulaşım politikaları, vatandaşın ve ulaşım esnafının memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Korkuteli’ndeki ulaşım kooperatifleri birleştirilerek, tek çatı altında toplandı. Araçlar rotasyon havuzunda birleştirildi, adil bir ulaşım düzeni getirildi. Daha önce günde iki sefer düzenlenen mahallelere, iki saatte bir sefer konuldu. Araç sahiplerine yetki belgesi verilerek, hak sahiplikleri belgelendi. Korkuteli’nde toplu ulaşımın düzene girmesi hem esnafı hem vatandaşı mutlu etti. Korkuteli ulaşım esnafı, Büyükşehir Yasasıyla birlikte Korkuteli’deki üç yıla yakın bir süredir uygulanan toplu ulaşım düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Korkuteli Otogarı’nda bir araya gelen ulaşım esnafı Başkan Menderes Türel’e hazırladıkları pankart ile teşekkür etti.



Türel en büyük hizmet ulaşıma yaptı

“Menderes Türel’in Korkuteli’ ye yaptığı en büyük katkılardan bir tanesi taşımacılık sektörünedir” diye konuşan Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Kemal Istık, hayata geçirilen düzenlemeler ile ilçede yaşanan belirsizliğin sona erdiğini ve hem esnafın hem de vatandaşın rahat bir nefes aldığını söyledi. Düzenleme ile farklı fiyat uygulamalarının da önüne geçildiğini belirten Istık, “Özellikle kırsal mahallelerde herkes kafasına göre ücret alıyordu. Bu bitti. Önceden de uzak köylerden buraya taşımacılık vardı ama belirsizdi. Vatandaşın geleceği ve gideceği saati bilmiyordu. Minibüsçünün keyfine bakıyordu. Ama şimdi öyle değil, her iki saatte her köye araba var. Vatandaş arabanın kaçta geleceğini kaçta gideceğini nereye gideceğini biliyor” diye konuştu.



Kamera sistemini destekliyoruz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME), toplu taşıma hizmet kalitesini ve ulaşım güvenliğini artırmak adına başlattığı araç içi kameralı sistemi de çok faydalı bulduklarını belirten Başkan Kemal Istak, “Örneğin, kısa bir süre önce arabamızın bir tanesinde hırsızlık olayı yaşandı. Öğretmen bir hanımefendinin arabada cüzdanı kayboldu, kamera sistemi incelendiğinde cüzdanı alan şahıs bulundu. Kamera olmasaydı belki de şoför zan altında kalacaktı. Minibüsçü esnafı önceden istemiyordu ama şimdi hemen takılsın diye adeta yarışıyor” ifadelerini kullandı. Korkuteli ulaşım esnaflarından Bahadır Balık, Büyükşehir Yasası çıkmadan önce ilçede 5 tane kooperatifin olduğunu ve herkesin belirsiz bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “Tek bir çatı altında birleştik. Çok güzel oldu. Yaklaşık 3 yıldır sorunsuz çalışıyoruz çok memnunuz. Allahtan Menderes Başkanımızdan razı olsun” dedi.



Eşit ve adaletli sistem geldi

Büyükşehir Yasasıyla esnafın artık önceki döneme göre kazancının arttığını ifade eden ulaşım esnafı Şerafettin Öncel, “20 yıldır taşıma esnaflığı yapıyorum, daha önce herkes kafasına göre yolcu taşıyordu tutarsızlık vardı. Toplu taşıma olarak minibüsler otogara toplandı ve herkesin kazancı da birleşti. Herkese eşit ve adaletli bir sistem geldi. Daha önce kazancımız çok düşüktü ama bu yasanın gelmesiyle kazancımız çok şükür iyi derecede arttı.” dedi.