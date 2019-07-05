Uçak lisesinde tercih patlaması beklentisi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi twitter hesabından 'Taarruz helikopteri ve muharip uçakların üretiminde görev alabilecek teknisyenler artık mesleki ve teknik anadolu liselerimizde yetişecek. Programlarımızı savunma sanayinin ihtiyaçlarına göre düzenliyor, sektörel işbirlikleri yaparak gençlerimizin gücünü göklere taşıyoruz' ifadelerini paylaştı. Selçuk'un paylaşımı üzerine sınavların ardından tercih dönemine giren lise öğrencileri, gözünü Türkiye'nin ilk tematik uçak lisesi olan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne çevrildi. Okul bahçesinde Boeing 737-400 tipi yolcu uçağını barındıran lisede eğitim gören öğrenciler eğitim süresince her türlü teorik eğitimi uçak üzerinde pratik ederek öğrenebiliyor.

TERCİH PATLAMASI BEKLENTİSİ

Geleceğin uçak mühendislerinin de yetiştirildiği lisenin Müdürü Haldun Çevik, okulun alanında ilk ve tek olduğunu vurguladı. Alanında uzman bir kadroyla öğrenci yetiştirdiklerini belirten Çevik, “Hava kuvvetlerinden emekli uçak bakım (F-4 ve F-5) astsubayları uçak gövde bakım ve uçak elektroniği öğretmenleriyle kaliteli eğitim veriyoruz. Meslek liseleri içerisinde en yüksek puanlı öğrenciler öğrenim görüyor. Bu kapsamda MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü TUSAŞ ile yapılan protokol kapsamında milli ve yerli taarruz helikopter, muharip uçakların üretiminde görev alabilecek teknisyenler artık mesleki ve teknik anadolu liselerimizde yetişecek. Bu yıl tercih patlaması yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.