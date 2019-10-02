Üç Likyalı Kadın sergisi açıldı

KAŞ'A bağlı tarihi adıyla Simena Antik Kenti'nde fotoğraf sanatçısı Hatice Boztepe ile Kaş'ta yaşamını sürdüren Tine Spieker ve Uta Turgay adlı üç kadın arkadaşın 'Üç Likyalı Kadın' adlı sergisinin açılışı Kaş Kültürevi'nde yapıldı. Serginin açılışına üç sanatçının dostları, Kaş'ta yaşayan yabancı ve yerli sanatçılar ile sanatseverler katıldı.Hatice Boztepe, "Biz üç arkadaş uzun yıllardır Likya topraklarında yaşamımızı sürdürüyoruz. Ben 21 yıldır Simena Antik Kenti'nde yaşıyorum. Tine Spieker 20 yıldır Simena Antik Kenti'nde yaşıyor. 20 yıldır resim yapıyor. Yurt dışında sergiler açıyor. Uta Turgay 13 yıldır Kaş'ta yaşamını sürdürüyor. İki arkadaşımız da bu bölgeye ilk gelişlerinde Likya'ya aşık oldu. Burada yaşamaya karar verdiler. Üçümüzün ortak yönü sanatçıyız. Likya aşığıyız. Sanat üretiyoruz. Yaptığımız sanat dalları dışında, ortak olarak şişe kaplama sanatı ile ortaya koyduğumuz eserleri burada sergiliyoruz. Sergimizde kendi sanat dalları dışımızda 78 tane şişe kaplama ve boyama eseri var. Teknik olarak 'papier mache' boya akrilik kullandık. Bu farklı sergiyle arkadaşlarımla birlikte Kaş'ın sanat yaşamına bir farklılık getirmek istedik. Bu sergi üçümüzün ilk kez açtığı ortak sergi" dedi. 78 şişe eserinin yanında Hatice Boztepe'nin 5 makro çalışmadan oluşan fotoğrafı, Uta Turgay'ın akrilik tekniğinde 3 tablosu ve Tine Spieker'in ipek üzerine alüminyum ve papier mache tekniğinde yapılmış 4 tablosu yer aldığı sergi 10 gün açık kalacak.