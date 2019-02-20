TYSD 91 yaşında

Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin (TYSD) kuruluşunun 91'inci yıl dönümü Antalya'da da kutlandı.

TYSD 91 yaşında
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TYSD Antalya Şubesi Başkanı Havva Çobanoğlu, yönetim kurulu üyeleri Nezahat Çiftçi, Yıldız Tütüncü, Sebahat Çetinkaya ve Sena Akdeniz ve üyeler, genel merkezin kuruluşunun 91'inci yılında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. Antalya Şube Başkanı Havva Çobanoğlu, 91 yıl önce kurulan derneğin Antalya Şubesi'nin ise 35 yıl önce kurulduğunu söyledi. Antalya Şubesi'nin 9 dönemdir başkanlığını yürüten Çobanoğlu, "Yardıma muhtaç ailelere destek veriyoruz. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kadınlara mesleki, kültürel-sanatsal eğitimler veriyoruz. Üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlıyoruz. Onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz" dedi.

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