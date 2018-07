Tütüncü’den İrban’a destek

BU toprakların evladı olarak biz de fahri bir danışmanı gibi İrban’a çalışmalarında destek vereceğiz.” dedi.

Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hasan Gökçen’in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Korkuteli Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Hasan Ali İrban’a, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Başkan Hakan Tütüncü, ziyarette yaptığı açıklamada, “AKBB ve Kepez Belediye Başkanı olarak ama hepsinden öte Korkutelili olarak İrban’ı kutlamaya, hayırlı olsun demeye geldim.” dedi.



“Korkuteli aradığı başkanını buldu”



İrban’dan övgüyle bahseden Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın İrban, 20 yıla yakın dostum olan ve geçmişte aynı yollardan yürüdüğümüz, aynı davaların içinde birlikte çalıştığımız çok değerli bir kişidir. AK Parti’de siyaset eğitimini en güzel şekilde almış ve kendisinden sonraki kuşaklara da AK Parti misyonunu en iyi şekilde anlatabilecek kapasitede bir arkadaşımızdır. Diğer yanıyla kendisi teknik bir insan, yani mimardır. Bu özellikleriyle Hasan Ali İrban, Korkuteli Belediye Başkanlığını yapmaya son derece uygun; ufku ve vizyonu olan bir arkadaşımız. Kendisini uzun yıllar tanıyan bir kişi olarak ifade etmek isterim ki; Hasan Ali İrban vizyonuyla, bakış açısıyla yerel yönetimde Korkuteli’ne önemli hizmetler yapacak. Bu işareti göreve başladığı andan itibaren atmış olduğu adımlarda gördüm. Göreve geldiği andan beri yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Bir Korkutelili olarak şunu ifade etmek isterim ki, Korkuteli tam da aradığı belediye başkanını buldu. Bundan sonra biz de bu toprakların, Korkuteli’nin bir evladı olarak fahri bir danışmanı gibi İrban’ın yanında olacağız.”



“Her zaman Korkuteli’nin emrindeyim”



Tütüncü, Hasan Ali İrban ile birlikte Korkuteli’nde güzel çalışmalar yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti: “Geçmişte de bir önceki belediye başkanımız arkadaşımızla Korkuteli’ne birlikte, beraberce hizmet edelim istemiştik. Ama o ya da bu sebeplerle bu mümkün olmamıştı. İnşallah şimdi fevkalade, güzel nitelikli çalışmaları Hasan Başkan ile yapacağız. Elmalı ve diğer belediyelerimizle çok örnek çalışmaları birlikte sürdürüyoruz. Elmalı Belediye Başkanımız Ümit Öztekin ile yaptığımız çalışmaların bir benzerini Korkuteli’nde yapacağız. Korkuteli’nin ve hemşehrilerimizin her zaman emrinde olduğumu bu toprakların bir evladı olarak ifade etmek istiyorum. Çok daha güzel çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile birlikte Korkuteli’mize yapacağız. Hasan Ali İrban, Korkuteli’nde AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyeceğine inanıyorum. Her zamanın yanı başınızdayız, her zaman destekçininiz. Hasan Ali İrban Başkan, yeni üstlendiği sorumluluğun altından en iyi şekilde kalkacağına ve Korkuteli’ni hak ettiği noktaya taşıyacağına gönülden inanıyorum.”



“Korkuteli olarak Tütüncü ile gurur duyuyoruz”



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da şunları söyledi: “Hakan Başkan ile her zaman gurur duyduk. Korkutelili bir hemşehrimiz olarak gerek partimizin genel merkezindeki siyasi hayatında ve belediye başkanlığında yaptığı çalışmalar bizi mutlu ediyor. İlçemizin şartları ve imkânları belli. Yapılmayan çok iş var. Bu işleri yapmak için kolları sıvadık; gece gündüz çalışıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’den, Hakan Başkan’dan, parti teşkilatımdan ciddi bir destek alıyoruz. Kepez Belediyemiz ile ortak projeler yapmak istiyoruz. Sayın Başkan bu konuda gereken çalışmaları yapacağını beyan etti. Kendisine teşekkür ederim.”



Başkan İrban, konuşmasının ardından Tütüncü’ye ziyaretin anısına Kuran’ı Kerim, Türk bayrağı ile kahve fincanı hediye etti.