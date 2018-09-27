Tütüncü, site sakinlerini dinledi

KEPEZ Belediye Başkan Hakan Tütüncü, konut sitelerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerine yerinde cevap veriyor. Başkan Hakan Tütüncü, Atatürk, Yeni Doğan’dan sonra Çankaya Mahallesi’ndeki sitelerin sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Tütüncü, ziyaret ettiği Özgür, Çankaya, Çağdaş, Akdeniz, Deniz, Defne, Atakent, Mazı, Barış ve Soydaşlar sitelerinin yönetim başkanları ve sakinlerinin hizmet taleplerini dinledi. Site yaşayanları, yeni yolların açılması, yeşil alanların oluşturulması, okul yapılması, meslek ve sanat kursu açılması, ana yollardaki güvenlik zafiyeti oluşturan araç parkının önlenmesi, semt pazarı, toplu ulaşım ve haşereyle mücadele edilmesi gibi talepleri dile getirdiler. Belediyesiyle ilgili isteklerin yapılması için birim müdürlerine talimat veren Başkan Tütüncü, ulaşım ve haşereyle ilgili talepleri de telefonla aradığı Antalya Büyükşehir Belediyesinin bürokratlarına iletti.

"Tüm yollar asfaltlandı, hizmet devam edecek"

Tütüncü, geçtiğimiz yıllarda Çankaya Mahallesi’nin mevcut tüm yollarının sıcak asfaltını ve kaldırımını yaptıklarını söyledi. Bölgede konut parsellerine ulaşımı sağlayan imarlı yolların açılmasına 2017’de başladıklarını aktaran Tütüncü, seyir terası gibi prestijli bir park kazandırdıkları Masa Dağı’nda, yeni mahalle parkları ile temalı büyük yeşil alanlar yapacaklarını belirtti. Tütüncü, mahallede sokak arasına kurulan semt pazarını, Barış Manço Bulvarı üzerinde imar planında semt pazarı olan alana taşınması için de çalışma yapacaklarını söyledi.

“Bölgenin mülkiyet problemlerini çözdük”

Tütüncü, Antalya merkezin, denizin ve Bey Dağları’nın panoramik izlenebildiği Masa Dağı bölgesinin site tarzı konutları, tüm belediyecilik hizmetlerinin tamamlanması, temiz ve serin havasıyla şehrin en güzel yerleşim yeri olduğunun altını çizdi. Bu en güzel yerleşim yerindeki mevcut sitelerin 2B kaynaklı mülkiyet problemlerini çözdüklerini dile getiren Tütüncü, “Masa Dağı bölgesindeki sitelerin, 2B ile alakalı iskân, ruhsat gibi ciddi bir mülkiyet problemi vardı. 2013’te 2B ile ilgili problemleri çözdük. 2014’den sonra başlayan süreç, iskânla alakalı problemleri ortadan kaldırma dönemimiz oldu. İskân probleminin çözülmesine belediyemizin ciddi kolaylıklar sağladı. Yapılaşmanın olmadığı imarlı konut alanlarına, yeni yollar açarak, konut yatırımlarının yapılmasının önünü açtık. Yeni inşa edilen lüks konutlar, Masa Dağı’nın bilinirliğini güçlendiren bir unsur oldu” dedi.

Mutlu bir Kepez için 24 saat mesai

Site ve ev ziyaretleriyle hem problemlere çözüm ürettiklerini hem de hatıralar biriktirdiklerinin altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Vakitler sınırlı. Ulaşabildiğimiz kadar hemşehrimize ulaşmaya gayret ediyorum. İlçe sakinlerimizin hizmet taleplerini hızlı bir şekilde karşılamak için ekibimle birlikte gece-gündüz mesaisi gözetmeksizin çalışıyoruz. Daha modern, şehircilik alt ve üst yapısı tamamlanmış bir Kepez’de, mutlu bir şekilde yaşamaları için çalıştığımız kıymetli hemşehrilerimizin han dediği yere biz hamam yaparız” ifadesini kullandı.

Masa Dağı sakinleri de Başkan Tütüncü’nün bölgeye yaptığı hizmetlerden ve kendilerine gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.