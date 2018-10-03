Tütüncü, Rotary Kulübü’nün konuğu oldu

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aspendos Rotary Kulübü’nün toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Başkan Tütüncü, Aspendos Rotary Kulübü üyelerine Dokumapark ile 2 bin 200 yıllık geçmişe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti’ni anlattı. Dokuma Fabrikası’nın tarihsel süreci hakkında bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şu anda içinde Anadolu Oyuncak Müzesi, Yeşilçam Kafe, Tren Kütüphane, Modern Sanatlar Galerisi, portakal, zeytin ve botanik bahçesinin yer aldığı Dokumapark’ın Antalya’nın yeni cazibe merkezi olduğunu söyledi.



“Dokuma’yı halka kazandırdık”

Dokumapark’ta yakında hizmete girecek olan Nostaljik Araçlar Müzesi, TÜBİTAK Bilim Merkezi, Dokuma Müzesi gibi çalışmaların yapım aşaması hakkında da bilgiler veren Başkan Tütüncü, “Tarihinde, sosyo-kültürel yapısında, Antayaspor’un doğumu gibi pek çok konuda Antalya’ya birçok değer kazandırmış olan Dokuma Fabrikası alanını, ortak akıl ile kente kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



“Lyrboton Kome’yi gün yüzüne çıkardık”

Bölgenin ilk ve tek arkeoparkı konumundaki 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti’ndeki 4 yıllık çalışma sürecini de anlatan Tütüncü, gün yüzüne çıkarılan tarihi alanda gelinen aşamayı ve sonrasında yapılacak çalışmaları anlattı. Aspendos Rotary Kulubü üyelerinin sorunlarını da yanıtlayan Başkan Tütüncü’ye, Kulübün Başkanı Ebru Yiğitalp tarafından teşekkür şilti verildi. Kulüp üyelerinin dezavantajlı çocukları müzelere götürme gibi taleplerine de olumlu yanıt veren Tütüncü, Aspendos Rotary Kulübü’nün konuğu olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, başkan ve üyelere teşekkür etti.