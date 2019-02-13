Tütüncü: “Kepez küçük bir Türkiye”

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Doğu ve Güneydoğulu hemşehrilerinin davetine katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’ın da katıldığı davette Antalya’nın ve Kepez’in yeni hedefleri konuşuldu. Omuz omuza, gönül gönüle Antalya’nın gelecek hedeflerine yürüdüklerini belirten Başkan Tütüncü, “Yeni hedefler, vizyonlar dersen, çalışmak, gayret etmek dersen, bunlar AK Parti’de. Bütün bunlar varken, her şey tıkır tıkır devam ederken, neden başka yerlerde farklı maceralar arayacağız” dedi.



'KENDİ ARALARINDA BİRLİK DEĞİLLER'

Muhalif siyasi parti yöneticilerine hitaben konuşan Tütüncü, “İfade etmek gerekirse, kendi aralarında birliği sağlayamayanlar, kendi arkadaşlarıyla tokalaşamayanlar, bize nasıl birlik ve beraberlik getirsinler. Bakmayın aynalı laflar ettiklerine, ‘sen ben yok biz varız’ diyorlar ya, kendi aralarında birliği sağlayamamışlarken bizi mi birlik yapacaklar. Kendi ilçelerini yönetirken vizyon yokken şehre mi vizyon sağlayacaklar.”



“VATANDAŞIN TALEPLERİ DEĞİŞTİ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte ortaya koydukları performanstan mutlu olduklarının altını çizen Tütüncü, “Varsak mı, varmasak mı denilen Varsak, tramvay ile çok kolay ulaşılabilir bir şehrin parçası haline geliyor” dedi. Göreve geldiklerinden bu yana çok önemli imar ve mülkiyet sorunlarını çözdüklerini belirten Tütüncü, “Kepez’in mahallelerinde dolaşırken tapu meseleleri konuşulmaz oldu. Hemşerilerimiz artık daha çok yeşil alan, spor salonu, sosyal donatı istiyor” diye konuştu.



BARIŞ VE BİRLİK İÇİNDE YAŞAM

Mart sonunda yapılacak seçimlerde yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını dile getiren Tütüncü, “Kepez aslında küçük bir Türkiye. 80 vilayetimizden hemşehrilerimiz yaşıyor. Barış, birlik içinde bir yaşama sahipler. Her adımda onların yaşam kalitelerini yükseltiyoruz” dedi.