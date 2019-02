Tütüncü ittifak ortakları ile buluştu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar’ın ev sahipliğinde, düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile bazı mahallelerin muhtarları katıldı.



TÜTÜNCÜ: 'MİLLETİ BÖLMEK İSTEYENLER KAYBEDECEK'

Cumhur ittifakının buluşmasında Hakan Tütüncü, Türkiye’nin, zor bir süreçten geçtiği bugünlerde milli birlik ve milli beraberliğe ihtiyacı olduğunu çok iyi bildiklerinin söyledi.

Bu anlayışla hareket ederek cumhur ittifakını Kepez’de en iyi şekilde temsil ettiklerini aktaran Tütüncü, “Kepez’de, cumhur ittifakımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi en güzel şekilde temsil ederek, en iyi neticeyi elde etmekle yükümlüyüz. Herkes kendi ilçesinde aynı duyguyla hareket ettiğinde Allah’ın izniyle Antalya’mızda cumhur ittifakı bambaşka bir netice elde edecek. Cumhur ittifakının Antalya’da elde edeceği başarıdan şerh odağındakilerin başındakiler rahatsız olacak. Aziz milletlimizi doğulu, batılı, kuzeyli ve güneyli diye bölmek isteyenler kaybedecek” ifadesini kullandı.



'KEPEZ İÇİN DİNLENMEDEN ÇALIŞACAĞIZ'

“Biz çok çalıştığımızda kim kazanacak? Aziz milletimiz kazanacak.” diyen Tütüncü, “Buna gönülden, yürekten inanıyorum. 31 Mart’ta sandıklarda en güzel neticeyi elde edebilmek için durmadan, dinlenmeden gayret etmeli ve çalışmalıyız. Her başarı hikâyesinin arkasında büyük bir fedakârlık, azim ve gayret vardır. Başarı, çok çalışanların ve terleyenlerindir. O yüzden birlik ve beraberliğimiz bizim için büyük bir şans. Bununla birlikte en güzel şekilde çalışarak güzel bir neticeyi birlikte elde edeceğiz.”



Tütüncü şöyle devam etti: “2009’da Kepez’de en önemli problemlerin başında mülkiyet ve imar problemleri geliyordu. Şimdi bu sorunların yüzde 90’nından fazlası çözdük. Dile kolay 2009-2019 döneminde 43 bin tapu dağıttık ve 80 binden fazla gecekonduyu kaldırdık. Gecekonduları tahliye ederken, hiçbir yerde kavga, gürültü olmadı. Kimsenin gözünden yaş akmadı. 80 bin gecekondunun tahliyesiyle ilgili herhangi bir gazetede bir satırlık haberimiz, televizyon kanallarındaki bir cümlelik haberimiz çıkmadı. Neden? Çünkü biz, Kepez’deki değişimi, dönüşümü gönüller kazanarak yaptık. Kepez bugün inanılmaz bir değer kazandı. Yaptığımız her yatırım, dönemimizde vurmuş olduğu her zafer mührü, başarı mührü aslında bölgelerimize değer kazandırdı. Değerlenen mahallelerimizde insanlarımız mutlu oldu. Şimdi bu başarımızı ve yeni hedeflerimizi anlatacağız. Yeni hedeflerimizle kol kola, kardeşçe geleceğe yürüyeceğiz.”