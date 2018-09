Tütüncü gönülleri kazanıyor

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, davetlerin artması üzerine, ziyaret sayısını da arttırdı. Çaya davet eden vatandaşların evine konuk olmaya özen gösteren Tütüncü, davetlerin artması üzerine her akşam 8 yada 9 eve konuk oluyor. Çocukların dahi ‘Bize Çaya Bekliyoruz’ mesajlarına kulak veren Başkan Tütüncü, özellikle çocuk ve yaşlıların sosyal medya üzerinden yaptıkları davete ‘Bekleyin geliyorum’ diyerek, anında cevap veriyor.

“Gönüllerine konuk oluyoruz”

Kepezliler, çay davetleri ile evlerine konuk olan Başkan Tütüncü’ye, belediye hizmetleri ile ilgili her türlü istek ve dilekleri iletme fırsatı buluyorlar. Sosyal medya aracılığı ile başlayan çay davetleri ile bir çok hemşehrisiyle bir araya gelme imkanı bulduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Çay davetleri her geçen gün giderek artıyor. Hiçbir hemşehrimizin davetini geri çevirmemeye çalışıyoruz. Çay davetlerinin artması üzerine her akşam 8 ila 9 hemşehrimizin evlerine, gönüllerine konuk oluyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 10:23