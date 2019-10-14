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Tütüncü, Dokuma'nın tarihi yolculuğunu anlattı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Amasya Üniversitesi öğrencilerine, Dokuma Fabrikası'nın tarihi yolculuğunu ve Dokuma'nın büyük değişim ve dönüşümünü anlattı.

ANTALYA 14.10.2019, 15:52
Tütüncü, Dokuma'nın tarihi yolculuğunu anlattı
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AMASYA Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark'ı inceledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversite öğrencileriyle gezi öncesi Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Başkan Tütüncü, öğrencilerle gerek kentsel tasarım, gerekse peyzaj mimarlığı alanında Antalya ve Kepez'in gözdesi olan Dokumapark hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerle buluşmaktan ve onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Hakan Tütüncü, “Bu ülkenin gençlerine hep güvendim. Bu ülkenin gençlerinin gözlerindeki ışık, gönüllerindeki heyecan ve yüzlerindeki parlaklık, aydınlık geleceğin müjdecisi" dedi. Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından misafir öğrenciler, Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark'ı gezdi.

#Kepez Belediye Başkanı #Hakan Tütüncü
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