Tütüncü'den Varsak’a vizyon yatırım sözü

KEPEZ Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Varsak Aktoprak Mahallesi’ndeki Sağlıkçılar Sitesi’nde düzenlenen toplantıda; bölge sakinlerine bölgedeki değişimi ve yeni dönemde yapılacak projelerini anlattı. Site sakinlerinin yoğun bir katılım gösterdiği toplantıya Ak Parti Kurucu İl Başkanı Habip Akhan ve belediye meclis üyeleri adayları katıldı. Başkan Tütüncü, yüzölçümüyle Kepez’in en büyük ilçesi olan Varsak Karşıyaka Mahallesi’ni, meclis kararıyla Aktoprak, Aydoğmuş ve Varsak Karşıyaka ismiyle üçe böldüklerini anımsattı.

Tütüncü, eski Varsak Karşıyaka Mahallesi'ne, dönemlerinde 80 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt ve 25 adet park yaptıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşanan yağmur suyu birikmesi sorununu, yağmur suyu drenaj çalışmasıyla çözdüğünü aktaran Tütüncü, döneminde bölgeye yaptıkları önemli yatırımlarla ilgili şunları söyledi: “Dönemimizde aile sağlığı merkezi ile 112 istasyonunu eski Varsak Karşıyaka Mahallesi’ne kazandırdık. Hamza Taş Bulvarı ve devamında açtığımız Kirişçiler Yolu, bölgeye ciddi bir değer kattı.



Olimpik havuzda 6 bin çocuğa yüzme eğitimi

Antalya'nın ilk olimpik kapalı yüzme havuzunu, yapı ömrünü tamamlayan eski Varsak Stadı’nın yerine inşa ettik. Her yıl havuzdan 6 bin çocuğumuz ve 3 bin yetişkin hemşerimiz faydalanıyor. Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu’nun içerisinde açtığımız kadınlar spor merkezinde ise hanımlara aerobik, step pilates kursunu ücretsiz olarak veriyoruz. Yüzme kompleksimiz içerisinde çocuklarımız için de matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce derslerini aldıkları etüt merkezleri açtık.

Varsak'a 4 salonlu bir sinema salonu da yaptık. Masal Parkımız, bölgeye değer kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, raylı sistemi Varsak'a kadar getirdi. Yine bölge sakinlerinin kültür ve sanat etkinliklerini yapabildiği Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi de dönemimizde yapılan eserlerden biri oldu.



Doğalgaz ve okul müjdesi

Başkan Hakan Tütüncü, 3.döneminde bölgede yapacağı hizmetlerle ilgili de şunları söyledi: “Önümüzdeki yıllarda Aktoprak, Aydoğmuş ve Varsak Karşıyaka mahallelerine doğalgazı getiriyoruz. 2009'da göreve geldiğimizde hiçbir mahallede doğalgaz yoktu. Çalıştık ve şu an 22 mahallemizde tam 100 bin konuta doğalgaz getirdik. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de okul. Okul alanıyla ilgili Varsak bölgesinde uygun araziler hazırladık. Okul arsalarının imar planını yaptık ve mülkiyet sorunlarını çözdük. Milli Eğitim Bakanlığımız, Kepez'e 8 tane yeni okul yapma kararı aldı. Bu okullardan bir tanesi de Karşıyaka Ortaokulu’nun yanında, imar planlaması düzenlemesini yaptığımız alana yapılacak. 24 derslikli yeni okul, bölgemize hayırlı uğurlu olsun.



Varsak’a kreş, semt konağı, kütüphane ve millet kıraathanesi

Başka bir alana tahliye edeceğimiz geçici hayvan bakım merkezinin bulunduğu alana da 200 çocuğumuza hizmet verecek muhteşem bir kreş kazandırıyoruz. Eski Varsak Belediye binasını kaldırıyoruz. Yerine çok güzel bir semt konağı ve aynı bölgeye millet kıraathanesi ve kütüphane de yapacağız.

Şehitlerimizin hatıralarını yaşatacağımız ve Türkiye'de bir ilk olacak olan Antalya Şehitler Müzesi'ni Varsak bölgesinde çok yakın bir yere inşa edeceğiz.



Gökdere’ye kent ormanı, Sakarlar Kuyusu’na piknik alanı

Varsak Ormanları’nın Gökdere mevkiini kent parkı haline getiriyoruz. İçerisinde gençlik kampının, bungolov evlerin kamping alanlarının olduğu bir kent parkını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hamza Taş Bulvarı üzerindeki, kuş bakışı şehrin görüldüğü Sakarlar Kuyusu Sarnıcı’nın bulunduğu tepeyi de piknik alanı olarak düzenleyeceğiz.Varsak’ın yanıbaşındaki antik kent Lyrboton Kome'yi, kent kültürüne kazandırdık. Zeytinyağı üretim yeri olan bu antik yerleşim yerine bu yıldan itibaren tur otobüsleri gelmeye başlayacak.”Başkan Tütüncü, konuşmasını “Kepezli hemşehrilerimi daha önce nasıl mahcup etmediysem, söz veriyorum 3. dönemimde de yine mahcup etmeyeceğim.” diyerek tamamladı.

Tütüncü, konuşmasının ardından Sağlıkçılar Sitesi’ndeki bazı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.