Tütüncü'den şehit ailelerine vefa

VATAN uğruna canlarını feda eden yaklaşık 500 şehit ailesi ve gazinin üyesi olduğu Antalya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü konuk etti. Derneği sık sık ziyaret ederek şehitlerin anılarına sahip çıkan ve özellikle şehit annelerinin her zaman destekçisi olan Tütüncü, yeni dönem için planladığı 123 projede şehit yakınlarını ve gazileri unutmadı.



ŞEHİTLERİN ANILARI ÖLÜMSÜZLEŞECEK

Başkan Tütüncü, dernek ziyareti sırasında ailelerin tek tek hatırlarını sorarak kendilerinin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğunun altını çizdi. Tütüncü dernekte yaptığı konuşmada, "Bundan 10 yıl evvel en önemli önceliklerimden bir tanesi şehit ailelerinin ailelerinden biri olabilmekti. Onların evladı, kardeşi, dostu, yakını olabilmekti. Sadece dernekte değil evlerinizde, şehitlerimizin odalarında da kardeşlerimizin hatıralarını paylaşmak benim için bambaşka bir duygu oldu. Şehit ailelerinin hatıralarını sonsuza kadar yaşatmak çok güzel bir iş olsa gerek. Şehitlerimizin isimlerini çeşitli park ve yollara veriyoruz" dedi.



ŞEHİTLER MÜZESİ

“Ancak şehitlerimizin hatıralarının sonsuza kadar yaşaması için çok güzel bir projeyi hayata geçirerek daha fazlasını yapabileceğimizi düşündüm" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Yeni dönemde Antalya Şehitler Müzesi yapıyoruz. Evlerinizdeki hatıraların, fotoğrafların, isimlerin ve daha onların anısını yaşatacak birçok şeyin o müzede sergilenmesini arzu ediyoruz. Antalya'da sizin oğlunuzun, eşinizin, babanızın, kardeşinizin hatıraları ile dolu bir müze oluşturmak istiyoruz. Bu şehitlerimizin hatıralarını yaşatacak çok devasa güzel bir müzeyi inşallah Antalya'ya kazandıracağız ve bundan yüz sene sonra şehitlerimizin isimlerini insanlar orada görebilecek. Fotoğraf, eşyalar, belgelerle onların hatıralarını hep birlikte yaşatacağız" diye konuştu.



TÜTÜNCÜ'YE TEŞEKKÜR

Konuşma sırasında oldukça duygulanan şehit anneleri, yavrularının hatıralarını çok daha ileriye taşıyacak bu proje için Tütüncü'ye teşekkür ederek kendisine her türlü desteği vermeyi ve planlanan müze için hatıra niteliğinde birçok eşyayı paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Tütüncü, kendisini çok heyecanlandırdığını söylediği bu projenin ulusal çapta bir örneği olmadığının da altını çizdi. Yeni dönem projeleri arasında yer alan Antalyalı Şehitler Müzesi projesinin ulaşım ağının tam ortasında yer alacağını da söyleyen Tütüncü, bir çok görsel ve video ile de müzenin sözlü tarihinin de olacağını, bu yönüyle benzersiz bir çalışma olacağını belirtti.