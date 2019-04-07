Tütüncü'den seçim sonrası ilk ziyaretler

BAŞKAN Hakan Tütüncü, seçimin ardından esnafı, mahalleleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor. Arka arkaya 3'üncü kez Kepez Belediye Başkanı seçilerek ilçe tarihine geçen Hakan Tütüncü, ziyaretlerinde desteklerinden dolayı hemşehrilerine teşekkür ediyor ve seçim zaferinin mutluluğunu paylaşıyor. Tütüncü, 3. döneminin ilk dernek ziyaretini de Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne yaptı. Başkan Tütüncü, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Servis Sınıfı öğrencilerinin, şehit aileleri için dernek binasında verdiği yemeğe katıldı. Şehitlerin anne ve babalarının ellerini öpen Tütüncü, “Onlar bizim ailelerimiz. Onların evlâdı olmaktan tarifsiz bir onur duyuyorum" dedi. Öğrencilerin şehit aileleriyle kaynaşması, vatan ve bayrak sevgisi bilincini kazanmaları amacıyla organize edilen yemekte İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de yer aldı. Tütüncü, şehit ailelerine gönülden hizmet eden ve onlara güzel bir gün armağan eden 12. Servis Sınıfı öğrencilerini Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi. Yemek, şehitler için Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi. Başkan Tütüncü, daha sonra Kaymakam Özgödek ile beraber Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki 'Yağmurun Kokusu Renklerin Dokusu' adlı serginin açılışına katıldı. İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin grafik fotoğraf ve sanat tasarımı öğrencilerinin hazırladığı, resim, fotoğraf, mozaik ve vitraydan oluşan karma sergi ziyarete açıldı. Sergide yer alan eserleri inceleyen ve eser sahiplerinden bilgi alan Tütüncü, harika bir sergi hazırladıkları için öğrencileri ve Okul Müdürü Akif Erzurumluoğlu'nu kutladı.

VATANDAŞIN PİŞİ DAVETİNE KATILDI

Tütüncü, sergi açılışından sonra 'Hakan Başkan, seçimi kazanırsa pişi yapıp dağıtacağım' diyen Fatih Mahallesi sakinlerinden Emine Kinvan'ın pişi davetine de icabet etti. Tütüncü, mütevazı bir sofrada mahalle sakinleriyle pişi yedi. Daha sonra Fatih Mahalle Muhtarlığını da ziyaret eden Tütüncü, yeniden muhtarlık görevine seçilen Yunus Yıldız'a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başkan Tütüncü, muhtarlık binasının bahçesinde toplanan vatandaşlarla da çözüme kavuşturdukları mahallenin imarını konuştu. Tütüncü, akşam mesaisinde ise bölgenin kanaat önderlerinden Hasan Ali Peker'in Erenköy Mahallesi'nde bulunan kıraathanesini ziyaret etti. Hemşehrilerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Tütüncü, "Kahvehaneler milletin meclisleri, Anadolu bilgeliğinin yansımalarını görebileceğimiz özel mekânlardır. Erenköy'deki Peker Amcanın kahvehanesinde hoş bir sohbetle günü noktaladık" dedi. Mahalle sakinleri de Başkan Tütüncü'nün seçimin hemen ardından kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.