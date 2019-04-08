Tütüncü'den seçim ekibine teşekkür

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçim kampanyasını yürüten AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) görevlileriyle parti binasında bir araya geldi. Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı konuşmada, "Teşkilatımızla çok güzel, bereketli bir seçim kampanyasını uyum içerisinde, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, yol arkadaşlığımızı güçlendirici bir şekilde tamamladık. Seçim kampanyamıza emek veren, alın teri döken gece-gündüz bizimle birlikte çalışan bütün teşkilat mensuplarımıza ve gönüllülerimize yürekten, gönülden teşekkür ederim. Gayret ettik, çalıştık ve son derecede güzel bir neticeyi elde ettik. Yüzde 50,5 oy oranıyla bu seçimi almış olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi. Her seçimin, kendi atmosferi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Tütüncü, "Türkiye, demokrasi tarihinde ilk defa bir yerel seçime ittifakla girdi. Yani partilerin yarıştığı değil, ittifakların yarıştığı, 2 kutuplu, 2 bloklu bir seçim sistemini Kepez'de, Türkiye'de ilk defa yaşadık. Seçim değerlendirmemizi, ittifak sistemi üzerinden yaptığımız zaman sağlıklı noktalara ulaşabiliriz." dedi.

'SEÇİM KAMPANYASINDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

AK Parti siyasetinin temelinde milli iradeye saygının olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Dolayısıyla her şeyden evvel bizim, milletimizin ortaya koyduğu tercihe saygı duymak gibi bir sorumluluğumuz var. Seçimler artık geçmişte kaldı. Biz, asla geriye değil, ileriye doğru bakacağız. Geçmişteki birtakım olumsuzluklarla keyfimizi, huzurumuzu kaçırıp, gelecek motivasyonumuzu da dağıtacak değiliz. Geçmişte bize yapılan birtakım ihanetleri, saygısızlıkları bizden görünüp de başkalarına çalışan bazı kimseleri, onları da zaten zaman ayan beyan gösterecek. İnadına kardeşlik diyeceğiz. Birbirimize daha sıkı sarılacağız" diye konuştu.