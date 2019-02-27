Tütüncü'den hizmet sözü

KEPEZ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Varsak Zeytinlik Mahallesi'ndeki Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi esnafını ziyaret etti. AK Parti Kepez Belediye Meclis Üyesi adayı İsmail Kaya'nın organize ettiği ziyarette Tütüncü, sitedeki işyerlerini gezerek, esnafın taleplerini dinledi. Tütüncü, hurdacılar sitesinin çevresindeki konutlarda oturan vatandaşların da yanlarına giderek, onlarla bir süre sohbet etti. Sohbette vatandaşlar, konutlarının bulunduğu bölgeye park ve kapalı semt pazarı yapılmasını istedi.

'HURDACILAR ESNAFI HİZMETE DOYACAK'

Tütüncü, daha sonra esnafın ve bölgede oturanların bulunduğu kalabalığa hitap etti. Başkan Tütüncü, esnafa ve vatandaşlara şu hizmetlerin müjdesini verdi: "Hurdacılar sitemizin yağmurdan dolayı asfaltı bozulan tüm yollarının bakım ve onarımını yapacağız. Site yönetiminin isteği olan otopark düzenlemesini mart ayı içerisinde tamamlayacağız. Sitemizin yağmur suyu drenajı ile ilgili sıkıntısını da çözüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, sitenin yollarındaki kırmızı kot (yükseklik) çalışmasını tamamladı. Yağmur suyu drenaj çalışmasını da bu yıl içerisinde bitireceğiz. Daha sonra Hurdacılar Sitesi'nin tüm yollarının sıcak asfaltını yapacağız. Site esnafımızın cami isteği var. Belediye olarak camileri, hayırsever ve dernek işbirliği ile yapıyoruz. Esnafımız, cami yaptırma ve yaşatma derneğini kursun. Daha sonra belediye olarak da biz de caminin projesini, temel kazısını yapacağız. Caminin inşaatını ise Hurdacılar Sitemiz ile imece usulü ile gerçekleştireceğiz."

PARK VE PAZAR İSTEĞİNE, YAPMA SÖZÜ

"Bölgedeki apartmanlarda oturan ailelerimiz, çocukları için park istedi. Bu parkı yapma sözünü burada veriyorum, verdim. Parkı, yaz döneminde bitirmiş olacağız. Bölgede yaşayanların ihtiyacını giderecek tarzda büyük bir kapalı semt pazarı yapamayız. Ancak 35-40 satıcının olduğu kapalı pazar yerini de konutlar faydalansın anlamında yaptıracağım. Bu pazarı, 2019'un son döneminde tamamlayacağız."

YENİ SİTE ARAYIŞINA DESTEK

Başkan Tütüncü, Varsak Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi Kooperatifi'nin yeni bir yer talebiyle ilgili de şunları kaydetti: “Yeni bir site yeri bulmanız konusunda kooperatife yardımcı olacağım. Konuyla ilgili kooperatife resmi bir danışman atayacağım. Bu resmi danışman yeni site arazisinin bulunması, bürokratik işlerin yapılması konusunda hizmet verecek. Arazinin tahsisinin alınması, imar planlarının yapılması çalışmalarını da takip edeceğiz. Bu işi neticelendirmek pek de kolay olmuyor. Sizlerin talebini yerine getirmek için gereken desteği sağlayacağız." Bu ziyaretinde birçok hizmetin sözünü verdiğini hatırlatan Tütüncü, “Bizim verdiğimiz sözler öyle suyun üzerine yazılan yazı değildir. Bizim sözlerimiz yerine getirilecek olan sözdür" dedi.