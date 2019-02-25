Tütüncü'den 3'üncü dönemi için 123 proje

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, proje tanıtım toplantısı düzenledi. 'Hakan'la Yeniden Hedeflere' sloganıyla salona giren Tütüncü'nün proje tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ile Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, davetliler ve çok sayıda partili katıldı. Coşkulu salonda lazer oyunları, tanıtım filmleri ve tiyatral gösteri büyük alkış aldı. Daha sonra yeniden başkan seçildiğinde hayata geçirmeyi planladığı 123 projenin tanıtımını yapan Başkan Hakan Tütüncü, siyasi yaşamı boyunca asla unutamayacağı bir gün yaşadığını söyledi. 10 yıl önce bir portakal fidanı diktiğini belirten Tütüncü, artık meyve veren portakalla Kepez'in çok büyüdüğünü söyledi.

'İKİNCİ DÖNEM 103 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK'

İki dönemdir başkanlığını yaptığı Kepez'de geldiği noktayı anlatan Tütüncü, yaptıkları yatırımları dile getirdi. Kepez'in para kasalarının ağzına kadar dolu olduğunu vurgulayan Tütüncü, ilçede yaşayanların gururla Kepezli olduklarını söylediğini vurguladı. Kepez'de önemli bir değişim yaşandığına dikkati çeken Tütüncü, "2009'da 41 proje vaat etmiştik, 60'tan fazla projeyi hayata geçirdik. 2014 yılında 70 proje hazırladık ve bugün 103 proje hayata geçiren bir belediye olduk. Yepyeni başlangıcın arefesinde daha büyük hayaller ve hedefler ortaya koymak gerekiyor. Kepez'e 123 proje ile hedef 2023 demek yakışır" dedi.

İNSAN ODAKLI PROJELER OLACAK

Bazı projeleri başlıklar altında sıralayan Tütüncü, yeni dönemde Dokuma'yı halka kazandıracaklarını ve yeni proje haline getireceklerini söyledi. Masa Dağı rekreasyon projesini çok önemsediklerini belirten Tütüncü, bu alanda kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını kaydetti. Tütüncü, "Balık pazarı projemiz, şehre turist çekecek. 166 bin metrekarelik bir büyük meydan kazandıracağız. Mahalle meydanları Kepez'e çok yakışacak. İnsan odaklı projeleri hayata geçireceğiz. Kepez Çocuk Köyü Projesi ilk hedeflerimizden olacak. Kepez'de indirimli alışveriş günleri başlayacak" diye konuştu.

KEPEZ TURİST ÇEKECEK

Engellilere yönelik birçok projeleri olduğunun altını çizen Tütüncü, çevre ve doğa dostu belediye olarak birçok projeye imza atacaklarını vurguladı. Eğitimde önemli projeler gerçekleştireceklerini anlatan Tütüncü, Yabancı Diller Akademisi ile Kepez'de İngilizce öğrenmek isteyen herkesin buradan yararlanabileceğini söyledi. Müzecilik anlamında önemli işler yapacağını dile getiren Tütüncü, "Doğa Tarihi Müzesi ve Semt Müzesi gibi müzeler önemli turistik kültürel değerlerden bazıları olacak. Şehitler Müzesi ile şehitlerimizin hatıralarını saygıyla anacağız" dedi.