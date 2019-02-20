TÜRSAB Batı Antalya BTK sezona hazırlanıyor

TÜRSAB Batı Antalya BTK yaklaşan turizm sezonu öncesinde Kaş ilçesine bağlı Kalkan, Patara ve Saklıkent bölgesindeki yer alan acenteciler ile yemek organizasyonda bir araya geldi. Gerçekleşen istişare toplantısı TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin tarafından düzenlenirken, organizasyona Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan da katıldı. TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin, “2019 sezonu için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl oldukça yoğun ve hareketli bir sezon bizleri bekliyor. Batı Antalya BTK olarak üyelerimiz ile istişarelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Batı Antalya bölgemiz oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Kemer’den Fethiye’ye uzanan bölgede her destinasyonumuzun farklı bir yapısı ve misafiri var. Bunun için de ona göre bir çalışma sergileyip, bölgemizin misafir portföylerini de dikkate alarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz daha sık gerçekleşecek. Kaçak turlar ile mücadelemiz sürecek. Bölgemizdeki TÜRSAB üyelerimizin haklarını her zaman korumaya devam edeceğiz” dedi. Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan da TÜRSAB Batı Antalya BTK’a başta olmak üzere tüm ülkemizde iyi bir turizm sezonunun geçmesi dileğinde bulundu.