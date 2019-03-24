Türkü severler türküye doydu

TOPLULUĞUN konseri Muratpaşa Belediyesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde açık havada gerçekleşti. Konseri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da izledi. Sunumunu Ayşe Onaran'ın üstlendiği konserin ilk bölümünde topluluk dillerden düşmeyen 'Yolumuz Gurbete Düştü', 'Allı Gelin', 'Bebek', 'Çiçekten Harman Olmaz', 'Oğlan Kolunu Sallama', 'Eledim Höllük Eledim', 'Gurbet Elde', 'Sular Durulur Derler', 'Gam Yükü', 'Nar Tanesi' adlı türküleri seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde 'Üç Güzel', 'Evlerinin Önü', 'Uzun Çarşı', 'Asmalıdır Evimiz', 'Kızın Adı Dudu', 'Erzurum'da Bir Kuş', 'Gökte Bir Yıldız' adlı türküler yorumlandı. Seslendirilen bazı türkülere eşlik eden, izleyenlerle birlikte neşeli dakikalar yaşayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şef Serap Yıldırım, saz heyeti ve topluluk üyeleriyle tokalaşıp teşekkür etti. 'Seher Yıldızı Türk Halk Müziği Topluluğu'nun şefi Serap Yıldırım, konser sonunda topluluk üyelerine, Muratpaşa Belediyesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin işletmecisi Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği yöneticilerine çiçek sundu. Yıldırım, "Grubumuz sezon içinde turneye çıkacak. Çeşitli il, ilçe ve köylerde konserler vereceğiz. Sezonu sürpriz türkülerle kapatacağız" dedi.



