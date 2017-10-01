Türkiye’nin yerli üretim iş makineleri Antalya’da görücüye çıkıyor

YERLİ üretim iş makinelerinin ihracatına büyük katkı sağlanması hedeflenen fuarı Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanların seçkin karar vericileri de takip edecek.

Antalya’da Uluslararası İş ve İnşaat Makineleri Fuarı 04-08 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Anfaş Expo Center’da ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 40 bin metre kapalı alan ve 35 bin metre açık alanda düzenlenecek olan fuarda tamamen yerli üretim olan beton, asfalt, tünel, kaldırma, maden, taşıma makineleri ve ekipmanları ile iş makineleri yedek parçaları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Özellikle iş makineleri sektörünün tartışmasız en büyük hedef pazarlarının başında gelen Afrika pazarı başta olmak üzere, Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanların seçkin karar vericileri de fuar alanına gelerek incelemelerde bulunacak. Aralarında Togo, Burkina Faso, Sierra Leone, Etiyopya, Nijerya, Gana, Cezayir, Uganda, Cibuti, Nijer, Benin, Cezayir, Mısır, Zambia , Umman, Irak, Afganistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan gibi iş makineleri sektörünün en özel pazarlarının en seçkin iş adamları, iş ve inşaat makineleri sektörünün büyük alıcılarını Antalya Anfaş Expo Center’da Türkiye iş ve inşaat makineleri ve ekipmanları üreticileri ile buluşacak.

Fuarda, yerli imalatçı şartı

Fuar öncesinde ANFAŞ Fuar Alanı’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Türkiye’nin ilk kadın operatörü Ayşe Çaylı’nın da yer aldığı toplantıda konuşan, Fuar Organizatörü Utku Bengisu fuarın en önemli özelliğinin fuarda yer alacak makinelerin tamamen yerli malı olması olduğunu söyledi. Yerli teknolojiyi ön plana çıkarmak ve ihracatı arttırmak için çok katı bir kural koyduklarını belirten Bengisu, “İlk defa biz fuarla ilgili çok katı bir kural koyarak, ekonominin aslında temel kurallarına da çok aykırı olarak katılımcıyı seçerek bu fuarı aldık. Türkiye’de yerli imalatçı olması şartını ortaya koyduk ve yerli teknolojimizi piyasaya anlatalım ve uluslararası düzeyde de yerli teknolojimizin geldiği noktayı göstermek istedik” dedi.

"Çok farklı coğrafyadan üst düzey ticaret adamlarını ağırlayacağız"

Fuar alanında 204 firmanın tamamına yakınını Türkiye’de üretim yaptığına dikkat çeken Bengisu, “Türkiye’de teknoloji geliştiren, yabancı ülkelere ihracat yapan firmalar yer alacak. İkinci önemli özelliği ise, bu fuarda ilk defa Antalya’ya hatta Türkiye’ye ilk defa ayak basacak olan Afrika’nın 22 ülkesinden önemli ziyaretçiler ağırlayacağız. Bunlar, Türek iş makineleri sektörünün dünyada rakipleri olan Çin, Amerika, İtalya, Kore, Hindistan gibi önemli ülkelerin makinelerini ilgili Afrika ülkelerinde satan distribütörler. Önemli 400 kişiyi Türkiye’ye, Antalya’ya davet ettik. Çoğu Antalya kelimesini ilk defa duyuyordu. Çok farklı bir coğrafyadan üst düzey gelir grubuna mensup önemli ticaret adamlarını Türkiye’de ağırlayacağız” diye konuştu.

"Türkiye, iş makinelerinde 11’inci pazar"

Türkiye’nin iş makineleri sektöründe dünyanın en önemli 11’inci pazarı olduğunu kaydeden Bengisu, amaçlarının yerli imalatçıyı yurt dışında temsil ettirmek aynı zamanda da yurt içinde kullanıma teşvik ettirmek olduğunu söyledi. Türkiye’de iş makinesinin yoğun olarak kullanıldığına da işaret eden Bengisu, “İthalat, yerli imalatın biraz önünde. Buna yönelik bir farkındalık oluşturmak için Türkiye iş ve inşaat sektörünün yerli malı haftasını düzenliyoruz. Sloganımız, ‘her şey yerli yerinde’. Böyle bir fuara ev sahipliği yapacağımız için heyecanımız yüksek, motivasyonumuz yüksek” dedi.

127 ülkeye ihracat

İş makineleri sektörünün hızla büyüdüğüne dikkat çeken Fuar Danışma Kurulu Başkanı Faruk Aksoy ise, Türkiye’nin iş makineleri sektöründe dünyada iyi bir yeri olduğuna değindi. Türkiye’nin Afrika ile arasındaki iş ticaretini de değerlendiren Aksoy, “Türkiye’nin 127 ülkeye ihracatı bulunuyor. Hükümetimiz son 14-15 senedir Afrika ile ticareti geliştirmek için çok ciddi çalışmalar yaptı. Bunun da katkılarını görmeye başladık. 2003 yılında 5 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2017 yılı itibariyle 20 milyar dolara ulaştı” şeklinde konuştu.

"En az sizinkiler kadar güçlü ve kaliteli"

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise, geçmişte yurt dışında gördüğü iş makinelerini bir gün Türkiye’de görebilmek için umut ettiğini ve bunun sonunda gerçekleştiğini ifade ederek, “ANFAŞ Yönetim kurulu başkanı ve camiası olarak böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan dolayı inanılmaz mutluluk duyduk. Bunun da devam edeceğini umuyorum. Çünkü artık biz de başkaları kadar akıllıyız, ne onlar bizden fazla akıllı ne de biz onlardan ama Türkiye’deki bilgi beceriyi de artık Avrupa görüyor. Biz de buradan sesleniyoruz, ‘gelin bizim yerli makinelerimiz sizin makineleriniz kadar güçlü, kuvvetli ve kaliteli” diye konuştu.

“Arabayı kullanamam, iş makinesi benim için çok kolay”

Toplantı sonrası ise Türkiye’nin ilk kadın operatörlerinden 27 yaşındaki Ayşe Çaylı, yerli üretim olan iş makinesiyle küçük bir gösteri yaptı. Usta operatörlere taş çıkaran Çaylı, manevraları ve makinenin arka levyesiyle yaptığı şovla görenleri hayrete düşürdü. Çobanlık yapan babasının aldığı iş makinesini kullanarak 8 yıldır operatörlük yaptığını söyleyen Çaylı, “Kullanmakta hiç zorlanmıyorum. Görenler çok şaşırıyor ama artık alışkınım. Araba kullan deseler kullanamam ama bu makineyi kullanmak bana çok kolay geliyor” dedi.

