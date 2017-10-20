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Türkiye’nin ilk Yörük Türkmen Topluluğu AÜ’de kuruldu

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) Türk Dünyası Yörük Türkmen Öğrenci Topluluğu kuruldu

Türkiye’nin ilk Yörük Türkmen Topluluğu AÜ’de kuruldu

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) Türk Dünyası Yörük Türkmen Öğrenci Topluluğu kuruldu

20 Ekim 2017 Cuma 13:37
Türkiye’nin ilk Yörük Türkmen Topluluğu AÜ’de kuruldu
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AKDENİZ Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu’nun danışmanlığında kurulan topluluk, Türk kültürünün kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Öğrenci Topluluğu’nun Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, “Öğrenci topluluğumuzu, yörük kültürünün gençler tarafından da sahiplenilmesi, yaşatılması ve Türk milli kültürüne katkı sağlamak amacıyla kurduk. 99 üye öğrenci ile kurduğumuz ÜNİYÖR topluluğumuzda hedef 1071 üye. Öğrencilerimizle 23 Ekim 2017 Pazartesi günü yapacağımız genel kurul toplantısı ile çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.

YÖRKAM ile ÜNİYÖR topluluğunun çalışmalarını koordineli bir şekilde yürüteceklerini belirten Uslu, “Akdeniz Üniversitesi olarak, yörük kültürünü bilimsel anlamda araştırmak ve desteklemek amacıyla daha önce merkezimizi kurmuştuk. Şimdi de bu kültürün ve bilincin yaşatılması amacıyla kurduğumuz ÜNİYÖR topluluğu ile öncü olmaya devam ediyoruz. Yapacağımız çalışmalar ile kültürel olarak birlik ve beraberliğimizi arttırmayı ve bunun yanında milli kültürümüzü ve Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz ÜniversitesiTürk Dünyası Yörük Türkmen Öğrenci Topluluğu
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