Türkiye'nin en kapsamlı portre sergisi

AKS Galerisi'ndeki serginin açılışı için basın mensuplarıyla bir araya gelen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 6 Ekim günü açılacak serginin Şubat 2019 tarihine kadar devam edeceğini söyledi. ATSO Başkanı Çetin, sanata ve sanatçıya değer verilmesi gerektiğini, bunun için gerekli desteklerin yapıldığını kaydetti, ekonomik gelişmelerin kültür ve sanata bağlı olduğunu belirtti.

EN ÖNEMLİ PORTRE KOLEKSİYONU

Merey Koleksiyonu'nun 1870'lerden günümüze uzanan, dört nesildir devam eden bir aile koleksiyonu olduğunu açıklayan Çetin, ailenin son neslinin temsilcilerinden Ahmet Merey'in bu koleksiyona sahip çıktığını ve yönettiğini söyledi. Sergi hakkında bilgi veren Başkan Çetin, “Ahmet Merey Koleksiyonu'nun en büyük bölümünü 450 eserle portreler oluşturmaktadır. Türk resminin en erken dönemlerinden bugüne, koleksiyonda yer alan ressamların önemi ve eserlerin niteliği, bu koleksiyonu Türk resim sanatının en önemli portre koleksiyonu haline getirmiştir. Koleksiyon, aile portreleri, sanatçı portreleri, otoportreler, Nâzım portreleri ve Ahmet Merey portreleri gibi başlıklar altında sınıflandırılıyor" dedi.

69 SANATÇIDAN 81 ESER

Sergide portre sınıflandırmalarına sadık kaldıklarını söyleyen Çetin, 69 sanatçıdan 81 eseri Antalyalılarla buluşturduklarını açıkladı. Çetin “Sergide Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, Avni Lifij, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Hamit Görele, Namık İsmail, Şükriye Dikmen, Nuri İyem, Neş'e Erdok, Bedri Rahmi, Abidin Dino, Kemal İskender, Resul Aytemur, Yalçın Karayağız, Ferhat Deniz, Şükran Moral, Ferhat Özgür, Leyla Gediz, Huri Kiriş, Mehmet Güreli gibi farklı dönem ve üslupları temsil eden sanatçıların eserlerini göreceksiniz. Böylece ziyaretçilerimiz, İbrahim Çallı'dan günümüze Türk resim sanatının neredeyse bütün dönem ve ekollerinden örnekleri görme imkanına sahip olacak" diye konuştu.

SERGİ İLE PARALEL ETKİNLİKLER

Basın mensuplarıyla sergiyi gezen Başkan Çetin, eserlerin yarından itibaren AKS'de sanatseverle buluşacağını, sergi ile paralel etkinlikler düzenleneceğini de açıkladı. Çetin, “6 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te AKS'de 'Gündem' başlığı altında düzenlenecek 'Türk Resminde Portre' konulu söyleşide koleksiyon sahibi Ahmet Merey, serginin küratörü Veysel Uğurlu ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Burcu Pelvanoğlu konuşmacı olarak katılacak. AKS Oditoryumu'ndaki söyleşiye katılım ücretsiz. Yine 6 Ekim Cumartesi günü serginin küratörü Veysel Uğurlu ile saat 13.00 ve 18.00'de 'Küratörlü Sergi Turları' düzenlenecek. Küratörlü sergi turlarına katılmak isteyen ziyaretçilerin kendilerine uygun saat için randevu almaları gerekiyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 13:22