Türkiye’nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası Antalya'da
Türkiye’nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası olan, Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, 17-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar Ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
KONYAALTI Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun ortaklaşa düzenleyeceği Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasına kayıtlar sürüyor. 17-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek turnuva 7-12 yaş gruplarında A ve B kategorilerinde yapılacak. Türkiye’nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası’nda 65 bin TL nakdi ödülün dağıtılacak. Satranç Turnuvasına Türkiye’den ve yurtdışından uluslararası sporcular katılacak.Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştireceklerini turnuvanın hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Başkan Semih Esen, “17-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası gerçekleştireceğiz. Dikkat ve yoğunlaşma isteyen, özgüven, karar verme, hafıza ve hayal gücünü geliştiren satranç sporunu Konyaaltı’nda geliştirmek istiyoruz. Turnuvamızda toplam 65 bin TL’lik nakdi ödül dağıtılacak. Satranç Turnuvamıza tüm halkımız davetlidir” dedi.
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