Türkiye-Rusya Medya Forumu başladı

ANTALYA'DAKİ bir otelde düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile turizm şirketlerinin de desteklediği Türkiye-Rusya Medya Forumu'nun açılışı programında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Global Connection Genel Koordinatörü Onur Toyuş konuştu. Foruma, Rusya Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile Rusya'dan çok sayıda medya mensubu katıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve geleceğe daha emin adımlarla yürünmesi açısından forumun büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Menderes Türel, Türkiye ve Rusya'nın dolayısıyla Antalya ve Rusya'nın arasındaki güçlü ilişkilerin tarihinin çok uzun olduğunu, en zor günlerde bile bu dostluğa gölge düşmediğini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerde zaman zaman türbülans yaşansa bile araya nifak sokmak isteyenlere rağmen en güçlü şekilde korunacağına inancının tam olduğunu belirten Başkan Türel, şöyle dedi: "Antalya'da yaşayan Rus vatandaşlarımızın bu sıkıntılara rağmen fevkalade güzel etkinlikler ve açıklamalar yapmak suretiyle toplumsal bağda bu güçlü ilişkilerin zedelenemeyeceğinin en büyük göstergesi oldu. Şu an Rusya ile çok gülü siyasi ve toplumsal bir ilişki yaşıyoruz. Antalyalılar olarak bundan çok memnuniyet duyuyoruz."

'TURİZM ADINA DA ÖNEMLİ BİR ADIM'

Rus misafirleri Antalya'da en güzel şekilde ağırlıyor olmanın da turizm sektöründeki en önemli referans ve karne notu olduğunu dile getiren Menderes Türel, "Müşteri memnuniyeti yüzde 90-95'in üzerinde. Bu da gerçekten bizim başka bir onur belgemiz oluyor. O yüzden biz Antalya olarak bu ilişkilerin güçlenmesinde en önemli rolü oynuyoruz" dedi.

'KARLOV'UN ADI CADDEYE VERİLİYOR'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü olayı da hatırlatarak, mekanının cennet olması dileğinde bulunan Menderes Türel, şöyle konuştu: "Tabii ki öyle bir dostumuzu kaybetmenin bizde derin bir yarası oluştu. Biz de Sayın Karlov'un isminin Antalya'da yaşatılması hususunda bir adım atacağımızı ifade etmiştik. Geçen meclis toplantımızda bununla ilgili gereken öneriyi gerçekleştirdik. Demre'de özellikle Rus turistlerin çok yoğun şekilde itibar ettiği St. Nikolaos yani Noel Baba Kilisesi'ne giden anayola Andrey Karlov'un adının verilmesi hususundaki teklifimizi yaptım. Sayın Karlov Antalya'da özellikle Rus turistlerin en yoğun olduğu bir caddede yaşatılacak olması da bizim ilişkilerimizin bir nişanesi olacak. O yüzden biz Rus dostlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız."

Global Connection Genel Koordinatörü Onur Toyuş ise talihsiz sürecin ardından iki ülke kamuoyunun ısınmasını sağladıklarını ve bundan sonraki süreçte de kamuoyunu doğru bilgilendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti. Forumun dünkü bölümünde kültür ve medya ile turizm başlıklı iki panel düzenlendi.