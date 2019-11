Türkiye'nin yarınlarına ışık olan üstün yetenekli çocuklar AKEV’de buluştu

ULUSLARARASI Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP), Antalya AKEV Üniversitesi işbirliğince, 'Antalya Kasım Tatili Kampı' programını hazırladı. Programa ev sahipliğini, AKEV Üniversitesi yaptı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen öğrenciler, 18-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 'Antalya Kasım Tatili Kampı'nda, 'üstün yeteneklilerin eğitimi' alanında çalışan akademisyenler, bilim uzmanları ve eğitmenlerden oluşan ekip ile bir araya geldi. Üstün yetenekli ve dahi öğrencilere, 'tekno IT, doğa ve evrene dair, fennin eğlenceli dünyası, sayıların gücü, sanatta yansımalar, çocukla felsefe, drama' gibi dersler veriliyor. Ders dışında ise çocuklar, antik kentler ve at çiftliklerine götürülüp, sportif müsabakalara katılıyor. Eğitime katılan öğrencilerin projeleri arasında, Cumhurbaşkanlığı özel ödülüne sahip mayın bulabilen drone projesi, sigara izmaritinden yakıt üretimi, lavabodaki yağ atıklarının kanalizasyona karışmasını engelleyen sistem, uzay kaşif araç geliştirmeleri, mikro yazılım gibi projeler bulunuyor. Buluşma kapsamında drone gösterisi ve fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ve öğrenciler fidan da dikti.



“Önemli fark oluşturmuş olacağız”

Prof. Dr. Kamile Perçin, üstün yetenekli çocuklara yönelik davranış biçimlerini daha nitelikli kılabilmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu çocukların akademik kariyerlerinin oldukça yüksek olduğunu ve özel becerilere sahip olduklarını kaydeden Perçin, alfa beyin dalgalarının daha aktif yaşam bulduğu ayrıcalığa sahip olduklarını söyledi. Perçin, “Hayata geçirmeyi düşündüğümüz AR-GE şirketimiz kapsamında bütün projelerin üstün zekalı çocukların ürettiği projelerle biçimlendiriliyor oluşuyla çok önemli fark oluşturmuş olacağız. Hem çocuklara gösterilmesi gereken ayrıcalığın sağlanabilmesi için güzel fırsat olacak hem de uluslararası platformda da yer alabilmeye yönelik ayrıcalık yakalama fırsatı olacak. Sigara izmaritinden yakıt üreten zekalar bunlar, çok ayrıcalıklı. Benim bir akademisyen olarak en temel kaygım, bizim bu denli yetenekli çocuklarımızın yurt dışında bir takım önemli fırsatları yakalama gayreti ve bu vesileyle de beyin göçünün daha bu yaştaki çocuklarda başlıyor oluşu. Bizim akademik ortamda sunabileceğimiz bu olanaklar aslında çocuklarımıza, kendi ülkemiz koşullarında bir şekilde bu fırsatı yakalama fırsatı da sunmuş oluyor. Ülkemizin bir takım duyarlılıkları söz konusu. Örneğin drone ile mayın temizleyen projeyi hazırlayan, Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüllendirilmiş bir çocuk, özel ve ayrıcalıklı çocuklar. Bu çocuklara sahip olmak da önemli bir ayrıcalık. Yalnızca anne-babanın bu çocuklara karşı ilişki biçiminde hedeflenen nitelikle yol alamayabiliriz. Toplumda da bu duyarlılığı yakalamamız gerekiyor. Bizim derdimiz toplumsal duyarlılığa da davette bulunmak" dedi.



“Her çocuk özeldir”

Türkiye genelinde üstün yetenekli çocukları ağırlamayı planladıklarını belirten Antalya AKEV Üniversitesi öğretim görevlisi ve UYCEP Genel Koordinatörü Kutay Sarı, çocukların ilgi ve yeteneklerine göre etkinlikler hazırladıklarını dile getirdi. Sarı, “Her çocuk özeldir. Bunun bilinciyle yola çıktığımızda, üstün yetenekli çocuklarımıza destek vermek boynumuzun borcu. Daha çocuklarımız 2 yaşından itibaren yetenekleri ortaya çıkmış bir şekilde projelere adım atıyorlar. Biz AKEV Üniversitesi olarak bu projelere desteklemek adına böyle bir etkinlik sürdürdük. Çocuklarımız henüz ortaokul seviyesinde ama yerin altındaki maddeleri tespit edebilen droneler icat eden çocuk mevcut. Henüz 4 yaşında 2-3 dil bilen ve matematikte 2 basamaklı 3 basamaklı sayıları çarpabilen çocuklar, kendi başına okuma-yazma öğrenen çocuklar mevcut. Bunlar daha henüz 3 yaşında. 7 yaşında kendi romanına başlayan çocuklarımız var. Avrupa’da jimnastik alanında birinciliği ve ikinciliği olan çocuklarımız var. Sadece akademik anlamda değil, bizim bu çocuklara hem sosyal, hem de duygusal anlamda destek vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Seminerle katkı sağlamaya çalışacağız”

Etkinlik, ‘Üstün Yetenekliler Eğitiminde Güncel Gelişmeler Semineri’ ile devam etti. Seminerin açılış konuşmasını yapan UYCEP Akademik Danışmanı Doç. Dr. Çağlar Çetinkaya, AKEV Üniversitesinin destekleyici yapıları olduğunu kaydetti. UYCEP’in normalin üzerinde potansiyele sahip çocuklara eğitim vermeyi amaçlayan bir organizasyon olduğunu söyleyen Çetinkaya, “TUBİTAK destekli farklı çalışmaları oldu. Başka üniversitelerin katkılarıyla AR-GE nitelikli projeler yürütüldü. Bununla beraber çocukların aileleriyle, öğretmenleriyle birlikte eğitim alma süreçleri ve desteklenmesi noktasında katkılarımız oldu. Birçok seminer gerçekleştirdik. Buradaki seminerin de temel amacı bu olacak. Biz hem ailelerimize, hem de öğretmenlerimize bu seminerle katkı sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

Üstün yeteneklilerin farklı çığırlar açabileceğine dikkat çeken AKEV Başkanı Ekrem Çalkılıç ise, vakıf olarak bu organizasyona ev sahibi olmak istediklerini belirtti. Çalkılıç, “Amerika’da 1968 yılında oluşturulan ruhu, Antalya’da bu üniversitede oluşturmak istiyoruz. Bunu Amerika’daki bir profesör başardı, çocukları keşfetti. Ben bu yaptığımız organizasyonu yeterli bulmuyorum. Ne sayımız, ne de heyecanımız yeterli. Bu yeterliliği sağlamamanın ülkeye ihanet olduğunu düşünüyorum. Her zaman her çalışmanızda AKEV sizin arkanızda. Maddi manevi ne ihtiyacınız varsa bu üniversitenin kapısını çalabilirsiniz” dedi.Konuşmaların ardından, Okan Özbay ve Çağlar Çetinkaya üstün yetenekli çocuklar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, konuyla ilgili aileler ve öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.