Türkiye'nin Oscarı' 55'inci kez kapılarını açıyor

SİNEMA tarihinin en köklü film festivallerinden Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül Cumartesi günü kapılarını 55'inci kez açacak. Antalya, 5 Ekim akşamına kadar sürecek festivalle bir hafta boyunca sinemanın merkezi olacak. Türkiye'den ve dünyadan sinema profesyonellerini ağırlamaya hazırlanan Uluslararası Antalya Film Festivali, sinemaseverleri 55 filmlik zengin bir programla baş başa bırakacak. Festival, iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin 'Everybody Knows/Herkes Biliyor' filmiyle açılacak. Başrollerini Penelope Cruz ve Javier Bardem'in paylaştığı sürükleyici bir gerilim filmi olan 'Herkes Biliyor', bu yıl Cannes Film Festivali'nin de açılış filmiydi. Asghar Farhadi, açılış gecesi filmden önce konukları selamlayacak.



YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLLERİ YILMAZ VE ÖZPETEK'E



Sinema kariyerine İtalya'da başlayan, ilk filmi 'Hamam'la önce Türkiye ve İtalya'da, ardı ardına yönettiği başarılı filmlerle kısa sürede dünya sinema izleyicisinin kalbine yerleşen Ferzan Özpetek de 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin takdim edeceği 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almak için Antalya'da olacak. Özpetek, filmlerinin gösteriminden sonra oyuncularla izleyicinin sorularını cevaplayacak. 1998 yılında rol aldığı 'Her Şey Güzel Olacak' filmiyle beyaz perdeye adım atan Cem Yılmaz da sinemadaki 20'nci yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alacak.



ONUR ÖDÜLLERİ KİME VERİLECEK?



Uluslararası Antalya Film Festivali, 55. Yıl Onur Ödülleri'nden birini, Antalya Film Forum kapsamında genç sinemacılarla atölye programı ve 'Ustalık Sınıfı' buluşması gerçekleştirecek Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr'a verecek. Bela Tarr'ın yanı sıra Itır Esen ve Ömer Vargı'ya da Onur Ödülü takdim edilecek.



10 FİLM YARIŞACAK



Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler de kısa süre önce belli oldu. Yarışma kategorisinde 8 uluslararası ve 2 ulusal film yer alıyor. 10 filmin yarışacağı festivalde 'en iyi film' 320 bin, 'en iyi yönetmen' de 155 bin liralık ödül için yarışacak. Festivalin sanat direktörlüğünü yürüten Mike Downey tarafından derlenen yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:



Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters)



Alvaro Brechner-12 Yıllık Gece (A-Twelve-Years-Night)



Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War)



Nadine Labaki-Capernaum



Sergey Dvortsevoy-Ayka



Derek Doneen-Kailash



Cristine Gallego ve Ciro Guerra- Göç Mevsimi (Birds of Passage)



Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces)



Mustafa Karadeniz-Çınar (Planetree)



Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust)



GELENEKSEL KORTEJ



Festivalin halkla bütünleştiği geleneksel kortej, bu yıl da devam edecek. Yerli ve yabancı sanatçılar, klasik araçlarla 29 Eylül'de halkı selamlayacak. Yarışma filmleri dahil 55 filmin gösterimi ise AKM'de gerçekleşecek. Festivalde yarışacak filmlerin biletleri de 'biletix'te satılmaya başladı. Tam bilet 6, indirimli bilet ise 4 liradan satışa sunuldu.



İSTANBUL'DA ALTERNATİF YARIŞMA



Festival kapsamında geçen yıl kaldırılan ulusal kategorinin tartışmaları devam ediyor. Festival yönetimi, 55'inci festivalde de tek kategoride devam etme kararını sürdürünce 20'nin üzerinde sinema örgütü, festivali boykot çağrısında bulundu. Sinema örgütleri '55. Ulusal Yarışma' başlığı altında 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da alternatif bir yarışma düzenleyecek.



DİŞİ TERMİNATÖR ANTALYA'YA GELİYOR



Yerli sinema oyuncularının yanı sıra yabancı oyunculardan kimin geleceği yine merak konusu oldu. Şu ana kadar belli olan isimlerden biri 'Terminatör 3 Makinelerin Yükselişi' filmindeki 'T-X' rolüyle ünlenen ABD'li oyuncu Kristanna Loken (38) oldu. Bugüne kadar 40'a yakın film ve dizide yer alan 'Terminatrix', Türkiye'deki hayranlarına bir de mesaj yolladı. "İnanılmaz konuklarla muhteşem bir festival olacak. Yakında Antalya'da sizi görmeyi dört gözle bekliyorum" diyen oyuncu, 3 Ekim'de Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak.



HOLLYWOOD'UN 'KÖTÜ ADAM'I ANTALYA'DA



Son yıllarda canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Eric Roberts da 55. Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye'ye gelecek. Türkiye'deki hayranlarına görüntülü mesaj yollayan Eric Roberts, 'Antalya Film Festivali'ni takip edin, harika filmler var. Ben de varım' dedi. Kariyerinin ilk yıllarında başrollerinde oynadığı King of the Gypsies (1978) ve Star 80 (1983) filmleriyle 'Altın Küre' adaylıkları kazanan Eric Roberts, 1985'te 'Runaway Train' filmiyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilmişti. 'Ayla' filminde ABD'li generali canlandıran Roberts, Oscar ödüllü Julia Roberts'ın ağabeyi.