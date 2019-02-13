Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimi sertifika töreni

KEPEZ İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Güler, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı, Kepez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nihat Tingi ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, bağımlılık denince akla, sadece vücuda zarar veren maddelerin gelmemesi gerektiğini belirtti. Yıldırım Solak, "Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bilginin, iletişimin ve teknolojinin hızla ilerlediği bir çağdayız. Tabii ki teknoloji, bilgisayar en iyi şekilde kullanılmalı ve en iyisi öğrenilmeli ama internet bağımlılığına da dikkat edilmeli. Evde, iş yerinde, insanlar dertlerini birbirine anlatamaz oldu. Başka bir kıtadaki başka bir insanla sohbet eder olduk. Ailemizi ve birbirimizi çok sevelim, birbirimizle sohbet etmeyi unutmayalım" açıklamasında bulundu.

'BAĞIMLILIK, ÇAĞIN EN ÖNEMLİ SORUNU'

Programın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenleri ve müdürleri tebrik eden Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek ise "Çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi insanlarımızın bağımlı hale gelmesi. Bu değişik şekillerde olabiliyor. Sigara, uyuşturucu, teknoloji ve aklınıza gelebilecek birçok başlıkta insanlar bağımlılık kazanabiliyor. Peki bunun sonucu nedir? Bunun sonucu, insanın akıl ve beden sağlığı ciddi derecede zarar görür. Yaşam kalitesi önemli ölçüde düşer. Hayatın geri kalan kısmında başkalarına muhtaç hale gelinebilir. Bu durum, o kişinin toplumdaki değerini düşürür. Bu eğitimleri bu yüzden veriyoruz. Umarım akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak uzun ömürler sürerek yaşarsınız" diye konuştu. Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları takdim edildi ve öğrencilerin eğitim boyunca ürettiği afiş ve resimlerin yer aldığı sergi gezildi.