Türkçe konuşan girişimcilerden Vali Karaloğlu'na ziyaret

17- 30 Kasım tarihleri arasında Ankara, Isparta, Burdur, İstanbul ve Antalya'da düzenlenecek TOBB 22. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı dolayısıyla 20 ülkeden 50 katılımcı Antalya'ya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının işbirliği ile 2005 yılında başlatılan program kapsamında Antalya'ya gelen girişimciler, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Komşu ülkeler, Orta Asya ve Balkanlar'dan gelen girişimcilerle sohbet eden Vali Karaloğlu, ülkeler arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik bağların güçlenmesinin önemine değindi.TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Koordinatörü Birsen Karaloğlu başkanlığında Antalya'ya gelen girişimcilere, Vali Münir Karaloğlu, kentin potansiyeli ve yatırım kaynakları hakkında bilgi verdi. Antalya'nın çok önemli bir tarım, turizm ve ticaret şehri olduğunu ifade eden Karaloğlu, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapabilecek çok sayıda ürün olduğundan bahsetti. Karaloğlu, iş insanlarına ülkeler arasındaki ticari ilişkileri canlandırabilmek için karşılıklı yatırım ve işbirliğinin önemini vurguladı. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Karaloğlu'na, Türkçe konuşan girişimciler tarafından kaftan hediye edildi.