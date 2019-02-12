Türkbeleni'ne yoğun ilgi

MANAVGAT'ta 2013 yılında çıkan yangında zarar gören Türkbeleni mesire alanı, Antalya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı proje ile yenilendi. Belediye şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından 35 milyon TL'lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Türkbeleni Projesi hizmete açıldı. 10 bin yeni ağacın dikildiği Manavgat'ın yeni yaşam alanı ilçe sakinlerinin akınına uğruyor. Vatandaşlar, yemyeşil bir vadi içinde yer alan modern yürüyüş yollarının, spor ve oyun alanlarının, deniz ve nehir manzarasının keyfini çıkarıyor. Türkbeleni'nin proje yapılmadan önce mezbelelik bir halde olduğunu ifade eden vatandaşlardan Nazan Adcı, "Eskiden burası çok kötüydü. Şimdi yenilenen yüzünü görünce Manavgatlı olarak gurur duydum. Çünkü burası Manavgat'ın en güzel noktası dışarıdan bir misafirim geldiği zaman rahatlıkla gezdirebileceğim ve evet burası benim memleketim diyebileceğim bir yer olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Yüksel Ay ise şunları söyledi: “Ben Manavgatlıyım. Buraya uyuşturucu ve alkol alanlar yüzünden çıkmaya korkuyorduk. Şimdi çok mükemmel bir yer haline dönüşmüş. Bir de buradan ağaç kesildiği ile ilgili haksız bir eleştiri söz konusu, Manavgatlı hemşerilerime şunu ifade etmek isterim buradan ağaç kesilmeyi bırakın aksine binlerce yeni ağaç dikilmiş. Yemyeşil olmuş. Manavgat'ta yaşan herkesi buraya davet ediyorum. Gelin bu güzelliği kendi gözlerinizle görün." Türkbeleni'nde doyasıya eğlenen kuzenler İrem, Ceyda ve Ferhat Alıcı en çok macera parkı ve kuru havuzları beğendiklerini ifade etti. Hatice Arslan da "Evden çıkarken eşim 'Türkbeleni'ne gidiyoruz' dedi. İyi ki gelmişiz. Gözlerime inanamadım, muhteşem olmuş. Manavgat'a böyle bir yer şarttı. Menderes Türel'e Manavgat'a hizmeti için teşekkür ediyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 16:11