Türkan Şoray sahnesinde devleştiler

MURATPAŞA Belediyesi'nin, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 'Muratpaşa'da Sanat Var' adıyla düzenlediği etkinlikler dizisinde bu kez Antalya'nın ilk ve tek BigBand orkestrası Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası 'Türk Pavarotti' olarak da tanınan opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev'le birlikte sahne aldı. Türkan Şoray Kültür Merkezi, konser için hınca hınç dolarken Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal'la birlikte konseri izleyenler arasında yer aldı. Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Gençlik Orkestrası, Türk pop müziği ve Anadolu Rock'ın unutulmaz isimleri Barış Manço ve Cem Karaca başta olmak üzere, klasikleşen birçok parçayı seslendirdi. Gençlik Orkestrası ve Hakan Aysev, pop müzikten Türk Halk Müziğine geniş bir repertuvarla ustalara saygı gecesine imza atarken konser uzun süre ayakta alkışlandı. Başkan Uysal, gecenin sonunda orkestra üyelerine gece için teşekkür etti ve çiçek takdim etti.