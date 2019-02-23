Türkan Şoray sahnesinde Borusan Quartet

MURATPAŞA Belediyesi’nin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Muratpaşa’da Sanat Var” adıyla düzenlendiği etkinlikler dizisi Borusan Quartet konseriyle devam etti. 2005 yılında Gürer Aykal öncülüğünde kurulan 1. kemanda Esen Kıvrak, 2. kemanda Olgu Kızılay, viyolada Efdal Altun ve viyolenselde Çağ Erçağ’ın yer aldığı Borusan Quartet’in konserine Antalyalı sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte izlediği konserde Borusan Quartet, önemli bölümü Türk bestecilerin eserlerinden oluşan klasik dönemden modern döneme geniş bir repertuarı seslendirdi. Sanatçıların performansı konser sonunda uzun süre ayakta alkışlanırken Başkan Uysal da Borusan Quartet üyelerine teşekkür çiçeği takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 11:26