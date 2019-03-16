Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Tanini Trio konseri

TÜRK sanat müziğin en zarif ve derinlikli seslerinden Melihat Gülses, Doğu ve Batı müzik kültürleri arasında köprüler kurarak dostluğu ve barışı pekiştirmek amacıyla 2006 yılında kurulan Tanini Trio, ilk konserlerini Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde verdi. Antalyalı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konseri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da izledi. Konserin ilk bölümünde Tanini Trio, Türk motifleriyle işlenmiş Batı kökenli yapıtlar ve Batılı tarzda düzenlenmiş Türk eserlerinden oluşan repertuarlarla sahne aldı. Konserin ikinci bölümünde ise Melihat Gülses, Tanini Trio eşliğinde kusursuz bir performansa imza attı. Melihat Gülses’in seslendirdiği eserlere salonu dolduran Antalyalılar da eşlik etti. Konser uzun süre ayakta alkışlanırken Başkan Uysal’da muhteşem gece için Mehilat Gülses’e teşekkür çiçeği takdim etti.