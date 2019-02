Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı

TÜRKAN Erdoğan Atabeyli Aile Sağlığı Merkezi, Emek Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, tesisi kazandıran Gülay ve Tülay Atabeyli kardeşlere teşekkür etti. Özgedek, Kepez’in kaydettiği gelişmelerle artık ilçede sağlık alanında ihtiyaçların kalmadığını söyledi.



Hülür: “Tütüncü bizden fazla dertleniyor”

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, anne babalarının hatıralarını yaşatan Atabeyli kardeşlere teşekkür etti. Kepez’in kendileri için ayrı bir güzelliği olduğuna değinen Hülür, “Kendisi de bir hekim eşi olan Hakan başkanımızla sağlıkla alanında Kepez’e yapacağımız bir hizmette hiç dert edinmiyoruz” dedi.



Tütüncü: “Hayallerle yola düşüyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, “Her açılış töreni mutluluk paylaşımı ve yeni hedeflere doğru yol alma vesilesi. Her gün büyük bir enerji ile çıktığımız yolda yeni hayallerle yollara düşüyoruz. Kurduğumuz hayaller çalışmamızla gayretlerimizle gerçeğe dönüşüyor ve kazanan da Kepez oluyor” diye konuştu.



Kepez’e 11 Aile Sağlığı Merkezi

Türkan Erdoğan Atabeyli Aile Sağlığı Merkezi’nin hayırseverlikle ilgili özel bir hikayeyi barındıran bir eser olduğuna değinen Tütüncü, “Tülay ve Gülay Atabeyli kardeşler böylesi ne güzel bir eser yapacaklarını söylediklerinde biz onları cesaretlendirdik, yanlarında olduk. Belediyemiz bu eserin her aşamasında hayırsever kardeşlerin yanı başında oldu. Ve güzel bir eser ortaya çıktı. Emek Mahallesine hizmet verecek, güzel bir sağlık merkezi haline geldi. Türkan ve Erdoğan Atabeyli büyüklerimizin de isimleri ve hatıraları burada yaşayacak. Belediye olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz yedinci aile merkezi. Bunlar müstakil binalar. Birde apartman dairelerinin altında olan yerlerle beraber 11’inci aile sağlığı merkezimiz. 11 Aile Sağlığı Merkezi’nin bölgeye kazandırılmasında belediyemiz bu projelerin içinde oldu.”



“Taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk”

Aile Sağ lığı Hekimliklerinin bambaşka bir çalışma öngördüğünün altını çizen Başkan Tütüncü, “Devlet aile hekimlerini tayin ediyor ve görev yerlerini belirliyor. Orada aile hekimliği ile ilgili çalışma yükümlülüğünü de kendilerine yüklüyor. Üzerimizde hukuki bir sorumluluğun olmadığı bir ortamda işin içinden sıyrılabiliriz. Bizim böyle bir yükümlülüğüz yok. Devletinde böyle bir sorumluluğu kalmadı ki! Diyebiliriz. Bunları söylemek çok kolay. Biz vicdani sorumluluğumuzun gereği ne ise onu yerine getiriyoruz. Mahalleye doktur mu lazım ? Şifamı lazım? Benim vazifem hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her şeyi hemşehrilerimizin ayağına getirmek. İşte bu sebepten dolayı belediyemiz 11 aile sağlığı merkezinin kurulmasında üstün gayretler gösterdi. Esas aktör oldu ve taşın altına elini değil, gövdesini koydu” dedi.



“Belediye Sağlık Merkezimiz önemli bir çalışma”

Sağlık hizmetlerinin sadece aile sağlığı merkezleri ile sınırlı olmadığını da hatırlatan Hakan Tütüncü, “Belediye sağlık merkezimiz de, il sağlık müdürlüğümüzle koordinasyonlu çalışmamız ile verdiğimiz hizmetlerimiz adına çok anlamlı bir çalışmaydı. Sağlık Bakanlığı eliyle Kepez’e kazandırdığımız Türkiye’nin ilk akıllı hastanesi Kepez’in sağlık alanında elde ettiği önemli hastanelerden birisi. Şehir Hastanesi’nin bölgeye kazandırılması ve Kepez’e değer katması da çok özel bir konudur. Büyükşehir belediyemiz ile iş birliği içerinde imar planlarını düzenlemek, mülkiyet sorunları çözmek suretiyle Sağlık Bakanlığına araziyi teslim ettik.”



Kepeze yeni sağlık yatırımları

Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 25 Şubat pazartesi günü saat 11.00 yapılacak olan ‘123 projeyle 2023 Vizyonu’nu kamuoyu ile paylaşacaklarına da değinen Tütüncü, burada sağlıkla ilgili önemli projeleri açıklayacaklarını söyledi. Sağlık alanında çağ atlayan bir kepeze doğru ilerleyeceklerini vurgulayan Tütüncü, “Belediye olarak önümüzdeki dönemlerde yapacağımız yatırımların başında en çok yatırım alanı olarak sağlık alanları geliyor. Neden mi? Sağlık en büyün varlığımız onun için” dedi.



Emek’e 112 Acil İstasyonu

Kepez’e layık örnek bir seçim beyannamesi hazırladıklarını da bildiren Tütüncü, “Önemli olan akıp giden zamanın içerisinde laf değil icraat üretmek, çok konuşmak değil iş üretmek, icraatlar meydana getirmek. 2009 yılında Kepezin sokaklarında yürürken bizlerden tapu istenirdi, kat artışı istenirdi. Şimdi ise bize kreş yapın, spor merkezi yapın, sağlık merkezi yapın, yüzme havuzu yapın diyorlar. Bu Kepez’in nasıl kabuk değiştirdiğini göstermeye yeter de artar. “diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü konuşmasını Emek Mahallesi’ne 112 Acil İstasyonu müjdesi vererek, tamamlarken, “ Kepezi tutabilene aşk olsun” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile Türkan Erdoğan Atabeyli Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Türkan Erdoğan Atabeyli Aile Sağlığı Merkezi’nde 6 doktor görev yapacak.