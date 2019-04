Türk ve Alman Kadın Girişimciler Antalya’da buluştu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İle Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) işbirliğinde, Türk- Alman Kadın Girişimciler buluşması Antalya’da gerçekleştiriliyor. 4-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Türk- Alman Kadın Girişimciler buluşmasında Alman kadın girişimcilerin, Türkiye’deki yatırım imkanları ve serbest ticaret bölgelerinin avantajları hakkında bilgi edinmeleri ve potansiyel ticari partnerleri ile buluşmaları amaçlanıyor. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, kadın girişimciliğini geliştirmek üzere büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti. Son 10 yılda kadın girişimci sayısındaki artışta TOBB Kadın Girişimci Kurullarının çok büyük payının olduğunu belirten Çetin şunları söyledi: “10 sene önce kadın girişimci sayımız sadece 75 bindi, şimdi 130 bin. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var.Her yıl yüzlerce faaliyet gerçekleştiriyor, dünya devleriyle birlikte projeler üretiyorlar. Biz de TOBB olarak, kadınlarımıza destek için, dünyanın önemli teknoloji şirketleriyle çalışmaya başladık. Turkcell ile birlikte, dünyada da birinci seçilen, Geleceği Yazan Kadınlar projesini hayat geçirdik. 18 ilde 1,800 kadına, kodlama ve iş planı hazırlama eğitimi verdik. 5 bin kadın girişimciye, Facebook ve Instagram’ı, ticaret yapmak için nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz. Google ile de Dijital Atölye Projesini gerçekleştiriyoruz. KOBİ’lerimize, dijital dünyada etkin bir şekilde var olmaları için yapmaları gerekenleri öğretiyoruz. Tüm bu konularda proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.



Odalar, ilişkilerimizin geliştirilmesinde sorumluluk alıyor

Davut Çetin, Türkiye ve Almanya’nın dostluğu ve ortaklığı köklü, Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Almanya, dünyanın 4’üncü, Avrupa’nın en büyük ekonomisidir. Gençlerin beceri kazanması ve istihdamı konusunda Avrupa’nın ve hatta dünyanın en başarılı örneklerinden birisidir. Alman ekonomisinin bu büyük başarısının arkasındaysa, Alman özel sektörü ve Almanya’nın en önemli özel sektör kurumu, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği olduğunu biliyoruz. TOBB ve DIHK, hem ikili, hem de birçok uluslararası platformda birlikte çalışıyor. Avrupa’nın en büyük iş örgütü EUROCHAMBRES’ta ve G20 bünyesindeki B20’de de, birlikteyiz. Hükümetlerimizin ortak kararıyla kurulan, Berlin’deki Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile İstanbul’daki Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, aramızdaki işbirliğini somut ve kurumsal hale getirmiştir. Bu Odalar, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesinde önemli sorumluluk alıyor, katkı sağlıyor. Ben her iki odanın başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Her ikisi de Alman iş dünyasının lideri olarak, Türk-Alman iktisadi ilişkilerinin gelişmesine ciddi destek veriyorlar. İlişkilerin siyasi bölümünde yaşanmış olan gerginliklerde, daima yapıcı ve sakin duruşlarıyla, iktisadi ilişkilerin zarar görmemesini sağlıyorlar.”



Vize serbestisi görüşmeleri bir an önce tamamlanmalı

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bugüne kadarki kazanımların tamamında, Almanya’nın vizyoner yaklaşımının etkisinin olduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, Alman Hükümetinin ve Alman iş dünyasının desteğinin önemli olduğunu belirti. Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Çetin, devam eden vize serbestisi görüşmelerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydederek “Türkiye-AB katılım müzakereleri süreci devam etmelidir. Avrupa Birliği Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye-AB arasındaki mal ticareti 150 milyar Avro’dur. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme katacaktır. Hizmet, tarım ve kamu alımlarının da kapsama dahil edilmesi, iktisadi bütünleşmemizi artıracaktır. Vize konusu, iş insanları için, zaman ve kaynak israfıdır. İkili ilişkilerin geliştirilmesine de zarar vermektedir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında devam eden vize serbestisi görüşmeleri bir an önce tamamlanmalıdır” dedi.

Konuşmasında mülteci sorununa da değinen Başkan Davut Çetin; ”Mülteciler ve özellikle de Suriyeli mülteciler konusu, Türkiye ile AB arasındaki çalışma alanlarından biridir. Türkiye, 3,5 milyon üzerinde Suriyeli mülteciyi barındırmaktadır. Almanya’nın göçmenlerin entegrasyonu konusundaki başarısı, Avrupa ve dünya için de başarı örneğidir. Aynı zamanda, Avrupa Birliği’nin yasa dışı göçle mücadelesine Türkiye çok önemli katkı sağlamaktadır. Özetle, Avrupa ile entegre hale gelmiş olmamız, hem Türkiye, hem Almanya, hem de tüm Avrupa için önemlidir. Bunun korunması hepimizin yararındadır” ifadelerini kullandı.