Türk Sanat Müziği geceleri

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, her akşam düzenlediği etkinliklerle vatandaşları Karaalioğlu Parkı’nda buluşturuyor. Ramazan boyunca Karaalioğlu Parkı ve Şarampol Caddesi üzerinde farklı etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, hemşeri geceleri ve konserlerin yanında çeşitlik kültürel aktivitelere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dün akşam Karaalioğlu Parkı’nda Antalya Kültür, Sanat, Eğitim ve Araştırma Derneği (AKSDER) Türk Müziği Kadınlar Topluluğu Antalyalılar için muhteşem bir gece düzenledi. Belediyenin ev sahipliğinde yıldızların altında gerçekleşen gecede AKSDER Türk Müziği Kadınlar Topluluğu sanat müziği eserleriyle Antalyalılara nostaljik bir gece yaşattı. Koro, Aydemir Tuncer’in şefliğinde seslendirdiği birbirinden güzel ve anlamlı eserler büyük alkış aldı.

ASDER Başkanı Yekta Başeğmez, “Büyük bir özveriyle, emekle Türk Sanat Müziği severlerinin buluştuğu bu güzel topluluğu yalnız bırakmayan değerli Antalyalılara çok teşekkür ederiz. AKSDER’de bir araya geldiğimiz değerli kadınlarımızın ilk kez bir açık hava konserinde hemşerilerimizle buluşuyor olması bizler için ayrı bir heyecan sebebi olmuştur. Bu güzel fırsatı bize sunan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e derneğimiz adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.