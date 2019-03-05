Türk Rus Klasik Müzik Festivali başlıyor

3000 yıllık Side Antik Tiyatrosu’nun etkileyici atmosferinde gerçekleşecek olan festivalin Genel Sanat Yönetmeni; Rusya'nın en önemli ödüllerinden 'Ulusal Kültür Mirası' ödülü sahibi ve günümüzün en büyük keman sanatçıları arasında yer alan maestro Vladimir Spivakov. Festivalin daimi orkestrası ise, uluslararası ödülleri ve dünya çapında yetenekli müzisyenleri ile tanınan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası. Şef Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, açılış konserine, “İki Dost Ülkenin Bestecileri” Nevit Kodallı’nın ‘Telli Turna Süiti’ ve Şostakoviç’in ‘Prelüd ve Scherzo’ adlı eserleriyle başlayacak. Sonrasında, Avrupa’da “Cecilia Bartoli’nin kız kardeşi” olarak anılan Bolşoy Tiyatrosu solisti soprano Anna Aglatova, opera literatürünün en gözde aryalarını seslendirecek. Ardından; dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say’ın solistliğinde, Mozart’ın ‘12.Piyano Konçertosu’ sanatseverlerle buluşacak. Konser; 7 Mayıs Salı günü saat 21:15’de Side Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. 9 Mayıs Perşembe günü saat 21:15’de gerçekleşecek konserde ise Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, bu kez Spivakov’u şef ve solist olarak Vivaldi ‘Keman Konçertosu’ eşliğinde ağırlayacak. Sonrasında da Spivakov idaresinde, Rusya’nın en başarılı flüt sanatçılarından olan Sergey Zhuravel’e Vivaldi’nin ‘Flüt Konçertosu’nda eşlik edecek. Topluluk konserini, Spivakov idaresinde seslendireceği, Boccherini ve Çaykovski eserleriyle tamamlayacak. 11 Mayıs Cumartesi saat 21:15’de düzenlenecek “Piazzolla-Gala” isimli kapanış konserinde ise Maestro Spivakov ve Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, en yetenekli genç kuşak Rus sanatçılar arasında gösterilen akordeon sanatçısı Nikita Vlasov ile orkestranın kendi üyeleri olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası solistlerine eşlik edecek. Yüzyılımızın romantik eserleri içinde daima özel bir yeri olan Astor Piazzolla’nın eşsiz eserlerinden oluşacak olan kapanış konseri ile festival son bulacak.