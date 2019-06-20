Türk Kızılayı kan ihtiyacının yüzde 99'unu karşılıyor

TÜRK Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, Ramazan ayında bir miktar düşen kan bağışı sayını artırmak adına kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi üzerine iki adet kan bağışı konteyneri yerleştirdi. Özellikle hafta sonları, bağışta bulunmak isteyenler büyük ilgi gösteriyor. 2019 yılının ilk 5 ayında 59 bin ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldığı kaydedildi. 42 bin bağışın sadece Antalya'dan yapıldığını anlatan Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, bağışları ihtiyaç duyulan hastanelere teslim ettiklerini söyledi. 18-65 yaş arası herkesin kan bağışında bulunabileceğini ifade eden Dr. Ertop, “Ramazan ayında elbette bir miktar düşüş oluyor. İnsanlar kan vermek istese dahi biz kabul etmiyoruz. Bağış sonrası bol sıvı tüketmeliler. İftar sonrasında da hizmet vermeye devam ettik. Çok büyük düşüşler değildi ama stoklarda bir miktar azalma oldu" dedi. Kanın her durumda ihtiyaç olduğunu ve sürekliliğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Dr. Ertop, “Yaz aylarında yerli yabancı turist sayısı artıyor. O yüzden kentte kana her daim ihtiyaç oluyor. Biz ihtiyacın yüzde 99'unu temin ediyoruz. Bağışçılarımızın sayesinde oluyor bunlar" diye konuştu.