'Turizmin geleceğinde dijitalleşme önemli'

MATSO öncülüğünde 'Dijital Turizm Konferansı' düzenlendi. MATSO Otogar Toplantı Salonu'nda gerçekleşen konferansa turizmciler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve turizmciler katıldı.MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, günümüz şartlarında geleneksel yöntemlerle tanıtım ve pazarlamanın mümkün olmadığını belirterek, turizm sektörünün geleceği açısından dijitalleşmenin son derece önemli olduğunu söyledi. Boztaş, "Sektörün tanıtımı, pazar bulma, müşteriye ulaşmada, rekabet etmede alışılmış kalıplar, geleneksel yaklaşımlar yıkılmış, dijital turizm kavramı ile sektör, bambaşka bir döneme girmiştir" dedi. İletişim ve teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanını olduğu gibi turizm sektörünü de etkilemeye başladığını kaydeden Boztaş, dünyada artık dijital destinasyon pazarlama diye bir kavramın olduğunu, turizm sektörünün dijitalleşme konusunda yeni bir vizyonla ele alınmasını gerektiğini ifade etti. Boztaş, şöyle dedi: "Yeni yerleri keşfetme, rezervasyon yapma, tatil sırasında yapacaklarımızı planlama ve hatta tatil sonrası değerlendirmelerimizin tümünü artık dijital dünyayla gerçekleştiriyoruz. Hedef kitleye nasıl ulaşabiliriz? Turizm sektöründe, dijital dönemde en temel soru haline gelmiştir. Dijital turizm kavramı ile sektör, bambaşka bir döneme girmiştir. Dijital dünya ile buluşmamış iseniz bir süre sonra rakiplerinizden geri kalacaksınız demektir. Çünkü seyahat ve karar verme alışkanlığına, içerik ve deneyim aktarımına, sadakat ve iyileştirmeye ve elde edilen verilerin sektörde kullanılmasına dijital gelişme doğrudan etki etmektedir. Müşteriye ulaşmaya, kendinizi anlatmaya, müşteri memnuniyetini ölçmeye kadar turizm, dijital dünya ile iç içe girmiştir. Başta üyelerimizin, Manavgat'taki turizm profesyonellerimizin de hakim güç dijital turizme ayak uydurması ve yapısal oluşumlarını buna göre dizayn etmesi hem işletmelerin hem turizmimizin geleceği için son derece önemlidir. İnterneti, sosyal medyayı en etkin şekilde kullanmak, kurumsal web sayfalarını oluşturmak, bu alanlardaki eksikliklerimizi tamamlamak dijital dünyanın gereği ve gerçekliğidir."





Başkan Boztaş'tan sonra konunun uzmanları dijital turizmle ilgili çeşitli sunumlar yaptı.