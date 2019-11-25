Turizmciler partide doyasıya eğlendi
TT Warsaw Turizm Fuarı’nın ilk akşamında turizm profesyonelleri, özel bir partide buluştu. The View Club’da düzenlenen partide Polonya’nın en ünlü DJ’lerinden Groome ve elektronik müziğin özgün ikilisi Novika ve Lex sahne aldı.
CORENDON Airlines, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı TT Warsaw’a Türkiye Pavilyonu’ndaki standıyla katıldı. Çalışmalarını sadece fuara katılımla sınırlamayan havayolu, Varşova’nın en güzel manzarasına sahip The View Club’ın 32'nci katındaki roof’unda turizm profesyonellerine özel bir parti verdi.Renkli görüntülere sahne olan partiye katılanlar, Polonya’nın en ünlü DJ’lerinden, ülkesini Eurovision’da da temsil etmiş Groome’nin ardından elektronik müziğin özgün ikilisi Novika ve Lex ile müziğe ve eğlenceye doydu. Gecenin sunuculuğunu ise MTV’nin sevilen yüzlerinden Odeta Moro yaptı. Corendon Airlines, partide Polonya pazarındaki yeni yatırımları ve yeni hatlarını da tanıttı. Parti, The View Club’ın muhteşem manzarası eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
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