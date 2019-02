Turizm şoförlerine eğitim

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği eğitim toplantısına Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan, ATSO meslek komitesi üyeleri ile çok sayıda tur otobüsü ve taksi sürücüsü katıldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, yol güvenliğinin insan hayatını doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu belirterek, “İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. TUİK verilerine göre 2017 yılında ülke genelinde 1 milyon 200 bin trafik kazası yaşanmış. 7 bin 427 insanımızı trafik kazalarına kurban vermişiz. Antalya da 346 can kaybı ile bu iç karartıcı istatistikte maalesef İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer almış. TUİK rakamlarının detayına girdiğimizde ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 99’unun insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Sürücü kaynaklı kaza oranı ise yüzde 90’dır. Hız limitine ya da geçiş önceliğine uymama, hatalı sollama, trafik kazalarının en önemli nedenleri olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan araç adedinde Antalya’nın İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer aldığını bildiren Atılgan, motosiklet sayısında ise ikinci sırada olduğunu hatırlattı. Turizmin de etkisi ile kentimizde gerçekten ciddi bir trafik yoğunluğunun söz konusu olduğunu vurgulayan Atılgan, şöyle devam etti: “Kentimizde sunulan turizmin kalitesi, turizm şoförlerimizi ve ulaşımda kullanılan araç kalitesini de içermektedir. Kente gelen bir turistin Antalya’da ilk gördüğü ve giderken de son gördüğü kişi şoförlerimiz olmaktadır. Şoför yetkinliğinin yükseltilmesi için atılacak her bir adım hem kent trafiğine, hem de Antalya turizm sektörünün kalitesine büyük bir artı olarak yansıyacaktır. Nitekim, ATSO olarak bu bilinçle sürücü eğitimine dönük çalışmalar yürütmekteyiz. Ulaşım sektörü komitemiz turizm sektörüne yönelik sürücü yetiştirecek iki yıllık yüksekokul açılması yönünde girişimlerini sürdürüyor. Çünkü bir turizm şoförünün asgari düzeyde yabanı dil bilgisine, empati kabiliyetine, ileri sürüş teknikleri eğitimine sahip olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz aylarda ATSO akademi bünyesinde proaktif sürücü eğitimi düzenledik. Eğitimimiz yoğun bir talep gördü. Sürücülerimize yakıt tasarrufundan yolcu iletişimine kadar birçok alanda bilgi verildi. Talep gelmesi halinde yeni programları da faaliyete geçirebiliriz. Kısa süreli bir sürücü eğitimi ile bile yakıt tüketiminden, araçların karbon salınımını azaltmaya, yol güvenliğinden, kent imajına katkıya kadar birçok konuda son derece önemli çıktılar elde edebilme imkânına sahibiz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte, yol güvenliği ve turizm şoförlerinin eğitimi konusunda Valimizin liderliğinde çok daha güçlü adımlar atılacaktır. Bu noktada ATSO olarak elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız.” Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ise geçen yıl Antalya’ya 13 milyon 640 bin yabancı turistin geldiğini, bu yıl daha fazla yabancı misafir beklediklerini söyledi. Ateş konuşmasında şunları kaydetti: “Cennet gibi bir kente sahibiz. Turizm bu kent için çok önemli. Turizm, 50 kadar sektörü etkileyen bir sektör. Turistle bizden çok sizler muhatap oluyorsunuz. Sizin en küçük hatanız ülkemizin hatası oluyor. Ama en küçük bir güzel olayınız da ülkemizin imajını güçlendiriyor. Kılık kıyafetiniz ve sigara içmenizin bile çok önemli olduğunu unutmayın. Bunlara dikkat etmelisiniz. Yani davranışlarınız çok çok önemli. Nisan ayından itibaren şehirde yoğun bir turizm hareketi başlayacak. Antalya marka bir şehir, marka değerinin üzerine değer katmalıyız.”