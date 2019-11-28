Turizm Kongresi kokteylle başladı

SERİK'E bağlı Belek turizm merkezindeki bir kongre merkezinde düzenlenen kokteyle CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Titanic Otelleri Sahibi Mehmet Aygün, Belconti Otel Genel Koordinatörü Acar İpekçi, Cornelia Diamond Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, Cornelia de Luxe Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca katıldı.AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, kokteylde yaptığı konuşmada, kongrenin sektörün en büyük buluşması olduğunu söyledi. Kongrenin herkese fayda sağlayacak olan zengin bir içerikle gerçekleşeceğini belirten Yağcı, "Sektördeki zenginlik ve büyük potansiyel ülkenin kalkınmasında daha etkin hale getirilmesi noktasındaki unsurları burada, bu kongrede değerlendireceğiz. 'Sektör olarak nasıl daha iyi olabiliriz?' sorusunun yanıtlarını hep birlikte arayacağız. Geleceği hep birlikte yapılandıracağız" dedi. Turizm sektörünün bu yıl iyi bir sezon geçirdiğini aktaran Erkan Yağcı, "Sektörümüz için yeniden tırmanış rotasına girdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Gelecek yıl için de bu rotada gideceğimizi öngörüyoruz. Özellikle bu içinde bulunduğumuz kongre merkezi Antalya'mız için çok önemli bir merkezdir. Bu kongreyi özellikle burada yapıyoruz. Dolayısıyla kongre merkezi yöneticilerine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.