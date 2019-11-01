Turizm fuarına yoğun ilgi

GM Center tarafından bu yıl ilki düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, sektör aktörlerine birebir işbirliği fırsatı sunarken, tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller ve otel zincirlerinin yanı sıra seyahat teknolojileri ve turizm sektörü tedarikçileri katılım gösterdi. Fuar kapsamında düzenlenen workshoplar kapsamında turizm teknolojileri, online platformlar, gastronomi, turizmde insan kaynakları, satış ve pazarlama, medya, otel yönetimi, dijital çağda acente ve tur operatörlerinin yeri ve önemi, eğlence konu başlıkları ele alındı. Bunların yanı sıra Almanya ve Rusya gibi başlıca pazarların uzmanları tarafından analizler ve turizmin tüm aktörleriyle görüşmeler yapıldı. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel da fuara katıldı. Bakan Ünsal Üstel, sektör paydaşlarına KKTC'nin turizm destinasyonları ve 2020 yılı planları anlattı. İki gün süren fuar, 6 bin 700 turizm profesyonelini ağırladı. Antalya Turizm Fuarı Kurucusu Selçuk Meral, "Antalya'da turizmin kalbinde bu organizasyonu yapmaktan çok mutluyuz. Bu fuarı üç aylık kısa bir sürede gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.